С 7:00 до 19:00 вся Польша остановится: поляки заявляют о масштабной акции протеста 20 марта.

Фото: EPA/UPG

Польские фермеры анонсировали протест по всей стране 20 марта. С 7:00 до 19:00 вся Польша остановится, говорят поляки. По их словам, хозяйства на грани банкротства, поэтому они "должны сделать все, чтобы правительство среагировало". Об этом заявил фермер в комментарии Радио Свобода.

"Дети не доедут до школ, люди не доедут до работы, но у нас нет другого выхода. Наши хозяйства на грани банкротства, должны сделать все, чтобы правительство нас начало серьезно трактовать. Должны достичь, извините за неудобства", - сказал аграрий.

Напомним, что премьер-министр Польши Дональд Туск назвал неприемлемыми требования поляков о полной блокаде границы с Украиной.

6 березня польські фермери влаштували масовий протест біля будівлі польського Сейму у Варшаві з розбиранням бруківки та киданням каміння, поліція застосувала сльозогінний газ.

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