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Если обличитель имел судимости и сотрудничали с органами расследования в других уголовных производствах, это еще не свидетельствует о наличии провокации – Верховный Суд

Наличие у лица судимостей, а также его сотрудничество с органами расследования в других уголовных производствах сами по себе не свидетельствуют о наличии провокации – Верховный Суд.

Всегда есть законный путь обжалования – Верховный Суд отменил оправдательный приговор адвокату, который пытался вернуть автомобиль и дал взятку

Верховный Суд указал, что адвокат воспользовался возможностью подать следователю ходатайство о возвращении автомобиля, а после отказа в его удовлетворении – жалобу к следственному судье на бездействие следователя, и хотя судья отказал, однако это не препятствовало дальнейшим правовым действиям.

Предложение дачи взятки может выражаться не только в конкретной сумме денег или четко определенном имуществе – КУС ВС

То обстоятельство, что стоимость не была окончательно определена на момент предложения взятки и зависела от установления качества янтаря, не изменяет характер такого предложения и не свидетельствует о неясности обвинения.

Верховный Суд объяснил, когда считается, что следователь своевременно обратился в суд с ходатайством о продлении срока досудебного расследования

Верховный Суд отменил решение судов, закрывших производство в связи с тем, что после уведомления о подозрении истек срок досудебного расследования.

Длительность отсутствия военнослужащего в месте службы при дезертирстве не влияет на наличие состава дезертирства, основной признак это цель – Верховный Суд

Фактический срок отсутствия военнослужащего в месте службы при дезертирстве может не превышать даже и одних суток, но это имеет значение только для назначения наказания, отметил Верховный Суд.

  1. В мире

Польские фермеры анонсировали протест по всей стране

17:40, 9 марта 2024
С 7:00 до 19:00 вся Польша остановится: поляки заявляют о масштабной акции протеста 20 марта.
Польские фермеры анонсировали протест по всей стране
Фото: EPA/UPG
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Польские фермеры анонсировали протест по всей стране 20 марта. С 7:00 до 19:00 вся Польша остановится, говорят поляки. По их словам, хозяйства на грани банкротства, поэтому они "должны сделать все, чтобы правительство среагировало". Об этом заявил фермер в комментарии Радио Свобода.

"Дети не доедут до школ, люди не доедут до работы, но у нас нет другого выхода. Наши хозяйства на грани банкротства, должны сделать все, чтобы правительство нас начало серьезно трактовать. Должны достичь, извините за неудобства", - сказал аграрий.

Напомним, что премьер-министр Польши Дональд Туск назвал неприемлемыми требования поляков о полной блокаде границы с Украиной.

6 березня польські фермери влаштували масовий протест біля будівлі польського Сейму у Варшаві з розбиранням бруківки та киданням каміння, поліція застосувала сльозогінний газ.

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