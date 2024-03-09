Армения обсуждает членство в ЕС

В Армении заявили, что намерены расширить круг партнеров.

В Армении на уровне власти обсуждают возможность присоединения страны к Европейскому союзу, учитывая вызовы, которые встали перед страной в последние годы. Об этом сказал глава МИД Армении Арарат Мирзоян в интервью турецкому телеканалу TRT World.

«Учитывая все вызовы, которым мы вынуждены противостоять за последние три-четыре года, в Армении активно обсуждаются новые возможности. Не раскрою секрета, если скажу, что тоже есть идея членства в ЕС», – заявил министр.

Мирзоян подчеркнул, что у народа Армении есть европейские стремления. При этом Евросоюз и США поддерживают демократические реформы страны.

По словам чиновника, для Армении важно расширять круг партнеров и союзников и урегулировать отношения с соседями.

Ранее сообщалось, что Армения приостанавливает членство в ОДКБ.

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