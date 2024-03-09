Украина смогла перехватить инициативу в Черном море, — ВМС

Украина перехватила инициативу в Черном море и диктует свои условия, сообщил представитель ВМС Дмитрий Плетенчук.

Украина устанавливает свои условия для ведения боевых действий в Черном море. Однако враг адаптируется к новым вызовам и реагирует на них, сообщил пресс-секретарь Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире Эспрессо.

"Сегодня достаточно сложно прогнозировать, что нас ожидает в текущем году. Поскольку не следует списывать со счетов имеющийся корабельный состав вражеского Черноморского флота. Враг адаптируется к новым вызовам и реагирует на них. Соответственно планировать новые операции по уничтожению вражеского флота нам приходится планировать более подробно и слаженно", - объяснил Плетенчук.

По словам спикера ВМС ВСУ, сегодня Украина смогла перехватить инициативу в Черном море.

"В общем, можем говорить о положительной тенденции наших действий в Черном море. В частности, можно констатировать, что инициатива сегодня на нашей стороне. В этом деле инициатива важна, поскольку появляется возможность навязывать свои условия ведения боевых действий. По состоянию на сейчас у нас это получается. , но мы должны работать и дальше. Поскольку, по словам командующего ВМС ВСУ, каждое судно под военным флагом в Черном море для нас является законной целью", - добавил Плетенчук.

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