Дональд Туск назвал неприемлемыми требования поляков о полной блокаде границы с Украиной

По его словам, «если кто хочет протестовать, он имеет право это делать, но при этом не нарушать правил».

Требования поляков относительно полной блокады границы с Украиной или полного отказа от «зеленого курса» неприемлемы. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, передаёт TVn24.pl.

«Я хочу поговорить о том, как эффективно изменить положение Зеленого соглашения, чтобы польские фермеры не чувствовали себя ущемленными этими положениями, и как регулировать торговлю с Украиной, чтобы эффективно защитить польских производителей от неравной конкуренции», - сообщил он.

Туск отметил, что работает «не о символических действиях», а о том, чтобы «Польша добилась изменений в европейской политике там, где это необходимо для того, чтобы польский фермер чувствовал себя защищенным».

По его словам, «если кто хочет протестовать, он имеет право это делать, но при этом не нарушать правил».

В то же время, он призвал польского еврокомиссара по сельскому хозяйству Януша Войцеховского «ничего не испортить» в завершающей фазе переговоров Польши с Еврокомиссией.

«Я нахожусь в постоянном контакте с Брюсселем, я бы очень хотел, чтобы никто не уничтожил эту работу, потому что мы близки к финишу», - сказал Туск.

Также он добавил, что 7 марта направляется в Бухарест, где проходит встреча лидеров европейских христианских демократов и руководства ЕС. Туск отметил, что будет говорить о необходимости изменений, защищающих европейский и польский рынок, а также польских производителей от неконтролируемого наплыва товаров извне.

«Под изменениями понимаем необходимость возвращения к принципам, которые существовали в торговых отношениях с Украиной и другими третьими странами до войны. Мы очень хотим помогать Украине, но должны одновременно защищать европейский и польский аграрный рынок и заботиться об этом вне зависимости от протестов фермеров», — заявил Туск.

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