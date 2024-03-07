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  1. В Украине

Должны ли в ответ на адвокатский запрос предоставлять закрытую информацию, — объяснили в НААУ

13:31, 7 марта 2024
Получение конфиденциальной информации путем направления адвокатского запроса возможно в случае присоединения к адвокатскому запросу других документов, предоставляющих право адвокату на получение такой информации.
Должны ли в ответ на адвокатский запрос предоставлять закрытую информацию, — объяснили в НААУ
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В процессе подготовки ответов на адвокатские запросы иногда возникают вопросы, связанные с необходимостью обеспечения защиты персональных данных и недопущения разглашения конфиденциальной информации. Об этом сообщает Национальная ассоциация адвокатов Украины.

Практические аспекты применения законодательства о защите персональных данных при предоставлении информации и копий документов в ответ на адвокатские запросы исследовали на межведомственном совещании представители Минюста, Офиса Уполномоченного Верховной Рады по правам человека и Национальной ассоциации адвокатов Украины.

В Офисе Омбудсмана напомнили, что орган государственной власти, орган местного самоуправления, их должностные и должностные лица, руководители предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений, которым направлен адвокатский запрос, обязаны не позднее пяти рабочих дней со дня получения запроса предоставить адвокату соответствующую информацию, копии документов, кроме информации с ограниченным доступом. А учитывая содержание ст. 16 Закона «О защите персональных данных» следует обращать внимание, указаны ли цели и правовые основания для запроса.

Заместитель председателя Комитета НААУ по семейному праву Светлана Савицкая напомнила, что Советом адвокатов Украины предоставлено разъяснение, где указано, что получение конфиденциальной информации путем направления адвокатского запроса возможно в случае присоединения к адвокатскому запросу, кроме указанных в ст. 24 Закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» других документов, предоставляющих право адвокату на получение конфиденциальной информации, в частности, согласия на сбор и обработку персональных данных клиента, копии свидетельства о рождении ребенка и т.п.

Также она обратила внимание, что обращение адвоката с адвокатским запросом в отношении клиента не свидетельствует о том, что этот адвокат представляет или будет представлять интересы этого клиента в дальнейшем в судебном разбирательстве. Объем полномочий адвоката при оказании юридической помощи определяется клиентом и закрепляется в договоре о предоставлении юридической помощи.

Поэтому один адвокат может обращаться в интересах клиента с адвокатскими запросами, а другой – предоставлять клиенту другие виды юридической помощи.

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