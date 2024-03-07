Чи мають у відповідь на адвокатський запит надавати закриту інформацію, — пояснили в НААУ

Отримання конфіденційної інформації шляхом направлення адвокатського запиту можливе, у разі долучення до адвокатського запиту інших документів, які надають право адвокату на отримання такої інформації.

У процесі підготовки відповідей на адвокатські запити іноді виникають питання, пов’язані із необхідністю забезпечення захисту персональних даних і недопущення розголошення конфіденційної інформації. Про це повідомляє Національна асоціація адвокатів України.

Практичні аспекти застосування законодавства про захист персональних даних при наданні інформації та копій документів у відповідь на адвокатські запити досліджували на міжвідомчій нараді представники Мін’юсту, Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини та Національної асоціації адвокатів України.

В Офісі Омбудсмана нагадали, що орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхні посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, яким направлено адвокатський запит, зобов’язані не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту надати адвокату відповідну інформацію, копії документів, крім інформації з обмеженим доступом. А з огляду на зміст ст. 16 Закону «Про захист персональних даних» слід звертати увагу, чи вказано мету та правові підстави для запиту.

Заступник голови Комітету НААУ з питань сімейного права Світлана Савицька нагадала, що Радою адвокатів України надано роз’яснення, де зазначено, що отримання конфіденційної інформації шляхом направлення адвокатського запиту можливе у разі долучення до адвокатського запиту, окрім зазначених у ст. 24 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» інших документів, які надають право адвокату на отримання конфіденційної інформації, зокрема згоди на збір та оброблення персональних даних клієнта, копії свідоцтва про народження дитини тощо.

Також вона звернула увагу на те, що звернення адвоката з адвокатським запитом стосовно клієнта не свідчить про те, що цей адвокат представляє або буде представляти інтереси цього клієнта надалі в судовому провадженні. Обсяг повноважень адвоката при наданні правничої допомоги визначається клієнтом і закріплюється в договорі про надання правничої допомоги.

Тому один адвокат може звертатися в інтересах клієнта з адвокатськими запитами, а інший – надавати клієнту інші види правничої допомоги.

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