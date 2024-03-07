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  1. У світі

Лідера опозиції в Грузії побили у власному офісі: подробиці нападу

17:22, 7 березня 2024
Лідер «Гірчі» повідомив, що зазнав фізичного нападу, проте в поліцію не звертався.
Лідера опозиції в Грузії побили у власному офісі: подробиці нападу
Джерело фото: ekhokavkaza
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Лідер грузинської опозиційної партії «Гірчі» Яго Хвічія став жертвою фізичного нападу. Зараз його здоров'я оцінюється як задовільне після того, як його доставили до клініки, повідомляє «Эхо Кавказа».

Він пояснив, що конфлікт виник під час нічного нападу у офісі «Гірчі», коли невідома особа увірвалася туди та словесно образила членів партії.

«Усе це викликано брудною пропагандою (керівної партії) «Грузинської мрії» та Патріархії. До офісу прийшла людина, брата якої ми свого часу звільнили від армії за допомогою «Біблійної свободи», прийшла в офіс з претензіями», - пояснив Хвічія, додаючи: «Потім він поїхав до Америки. Тепер його брат, спираючись на пропаганду... вирішив, що ми віддали його брата Сатані. Він прийшов в офіс качати права. Я втрутився, і він з розмаху вдарив рукою».

Хвічія також підкреслив, що він не має наміру співпрацювати зі слідством та не звертався в поліцію.

Міністерство внутрішніх справ розпочало розслідування за статтею 124 Кримінального кодексу Грузії – заподіяння менш тяжкої або тяжкої шкоди здоров'ю з необережністю.

Партія «Гірчі» раніше надавала військовозобов'язаним можливість уникнути призову за допомогою посвідчення «священнослужителя», використовуючи прогалину в законі, що використовували тисячі призовників. Однак після змін до Оборонного кодексу торік, «Біблійна свобода» не звільнятиме від військової служби, але вони зможуть обирати альтернативну службу.

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