Google змінює алгоритми виведення сайтів у пошуку – сайти з низькоякісним контентом будуть показувати менше

Google зазначає, що це зменшить низькоякісний, неоригінальний вміст у результатах пошуку на 40%.

Джерело фото: vctr.media

Google змінює політику рейтингування сайтів для порядку виведення їх у результатах пошуку. Про це повідомили у компанії.

«Щодня люди звертаються до гугл-пошуку, щоб знайти найкраще, що може запропонувати інтернет.

Сьогодні ми оголошуємо ключові зміни, які ми вносимо, щоб покращити якість пошуку та корисність ваших результатів:

Ми вдосконалюємо алгоритми наших основних систем рейтингу, щоб забезпечити відображення найбільш корисної інформації в Інтернеті та зменшити кількість неоригінального вмісту в результатах пошуку.

Ми оновлюємо наші правила щодо спаму, щоб уникати в пошуку вмісту найнижчої якості, як-от прострочені веб-сайти, які нові власники перепрофільовують як сховища спаму», зазначили у Google.

«У 2022 році ми почали налаштовувати наші системи рейтингу , щоб зменшити кількість некорисного, неоригінального вмісту в пошуку та підтримувати його на дуже низькому рівні. Те, що ми дізналися з цієї роботи, ми впроваджуємо в основне оновлення з березня 2024 року.

Це оновлення передбачає удосконалення деяких наших основних систем рейтингу, щоб допомогти нам краще зрозуміти, чи веб-сторінки є непрацюючими, мають низьку взаємодію з користувачем або створюються для пошукових систем, а не для людей. Це може включати сайти, створені переважно для відповідності дуже конкретним пошуковим запитам.

Ми вважаємо, що ці оновлення зменшать кількість низькоякісного вмісту в Пошуку та спрямують більше трафіку на корисні та якісні сайти. Виходячи з наших оцінок, ми очікуємо, що поєднання цього оновлення та наших попередніх зусиль загалом зменшить низькоякісний, неоригінальний вміст у результатах пошуку на 40%», додають у компанії.

Також Google вносить кілька оновлень у політику щодо спаму, щоб краще протидіяти зловживанням, які призводять до появи неоригінального вмісту низької якості в Пошуку.

Крім того, компанія буде аналізувати порушення репутації сайту.

«Іноді веб-сайти, які мають власний чудовий вміст, також можуть розміщувати низькоякісний вміст, наданий третіми сторонами з метою заробити на сильній репутації хостингового сайту. Наприклад, третя сторона може публікувати відгуки про позику до зарплати на перевіреному освітньому веб-сайті, щоб отримати переваги в рейтингу сайту. Такий високий рейтинг вмісту в Пошуку може заплутати або ввести в оману відвідувачів, які можуть мати зовсім інші очікування щодо вмісту на певному веб-сайті.

Тепер ми вважатимемо спамом дуже малоцінний сторонній вміст, створений переважно з метою рейтингу та без ретельного контролю власника веб-сайту. Ми публікуємо цю політику за два місяці до набрання чинності 5 травня, щоб дати власникам сайтів час внести необхідні зміни», додали там.

Крім того, домени з простроченим терміном дії, придбані та перепрофільовані з метою підвищення рейтингу низькоякісного вмісту в пошуку, тепер будуть вважатися спамом.

Автор: Наталя Мамченко

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