Google меняет алгоритмы вывода сайтов в поиске – сайты с низкокачественным контентом будут показывать меньше

Google отмечает, что это уменьшит низкокачественное, неоригинальное содержание в результатах поиска на 40%.

Источник фото: vctr.media

Google изменяет политику рейтингования сайтов для порядка вывода их в результатах поиска. Об этом сообщили в компании.

«Каждый день люди обращаются к гугл-поиску, чтобы найти лучшее, что может предложить интернет.

Сегодня мы объявляем ключевые изменения, которые мы вносим, чтобы улучшить качество поиска и полезность результатов:

Мы усовершенствуем алгоритмы наших основных систем рейтинга, чтобы обеспечить отображение наиболее полезной информации в Интернете и уменьшить количество неоригинального содержимого в результатах поиска.

Мы обновляем наши правила по спаму, чтобы избежать поиска самого низкого качества, например просроченные веб-сайты, которые новые владельцы перепрофилируют как хранилища спама», отметили в Google.

«В 2022 году мы начали настраивать наши системы рейтинга, чтобы снизить количество бесполезного, неоригинального содержимого в поиске и поддерживать его на очень низком уровне. То, что мы узнали из этой работы, мы внедряем в основное обновление с марта 2024 года.

Это обновление предполагает усовершенствование некоторых наших основных систем рейтинга, чтобы помочь нам лучше понять, являются ли веб-страницы неработающими, имеют низкое взаимодействие с пользователем или создаются для поисковых систем, а не для людей. Это может включать сайты, созданные преимущественно для соответствия конкретным поисковым запросам.

Мы считаем, что эти обновления уменьшат количество низкокачественного содержимого в Поиске и направят больше трафика на полезные и качественные сайты. Исходя из наших оценок, мы ожидаем, что сочетание этого обновления и наших предыдущих усилий в целом уменьшит низкокачественное неоригинальное содержание в результатах поиска на 40%», добавляют в компании.

Также Google вносит несколько обновлений в политику по спаму, чтобы лучше противодействовать злоупотреблениям, которые приводят к появлению неоригинального содержимого низкого качества в Поиске.

Кроме того, компания будет анализировать нарушение репутации сайта.

«Иногда веб-сайты, имеющие собственное превосходное содержимое, также могут размещать низкокачественное содержимое, предоставленное третьими сторонами с целью заработать на сильной репутации хостингового сайта. Например, третья сторона может публиковать отзывы о ссуде к зарплате на проверенном образовательном веб-сайте, чтобы получить преимущества в рейтинге сайта. Такой высокий рейтинг содержимого в Поиске может запутать или ввести в заблуждение посетителей, которые могут иметь совсем другие ожидания по содержимому на определенном веб-сайте.

Теперь мы будем считать спамом очень малоценное постороннее содержимое, созданное преимущественно с целью рейтинга и без тщательного контроля владельца веб-сайта. Мы публикуем эту политику за два месяца до вступления в силу 5 мая, чтобы дать владельцам сайтов время внести необходимые изменения», добавили там.

Кроме того, домены с просроченным сроком действия, приобретенные и перепрофилированные для повышения рейтинга низкокачественного содержимого в поиске, теперь будут считаться спамом.

Автор: Наталя Мамченко

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