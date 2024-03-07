Раздел имущества супругами, проживавшими в гражданском браке – Большая Палата ВС определила эффективные способы защиты прав

В частности, БП ВС дала ответ на вопрос, при каких условиях сделка по распоряжению имуществом, приобретенным во время брака, совершенная одним из супругов без согласия другого супруга, может быть признана недействительной.

При рассмотрении дел о разделе общего совместного имущества супругов (женщины и мужчины, проживающих одной семьей, но не состоящих в браке) установление объема совместно нажитого имущества является прежде всего вопросами доказывания соответствующих обстоятельств, опровержения или неопровержения презумпции общей совместной собственности, которые суд решает в мотивировочной части своего решения, поэтому заявление отдельно требования о признании определенных объектов общим совместным имуществом и, как следствие, указание в резолютивной части судебного решения о таком признании не являются необходимыми.

Такие выводы сделала Большая Палата Верховного Суда по делу об установлении факта совместного проживания одной семьей без регистрации брака, признании имущества общей совместной собственностью и его разделе.

Стороны совместно проживали одной семьей без регистрации брака, имели общий бюджет и вели общее хозяйство в это время. В течение этого периода на имя женщины приобретено две квартиры, однако впоследствии она продала одну из квартир без согласия истца.

Суды первой и апелляционной инстанций удовлетворили требования об установлении факта совместного проживания одной семьей без регистрации брака истца с ответчицей; признание имущества общей совместной собственностью и его раздел; сделка об отчуждении одной из квартир без согласия истца признали недействительной.

Большая Палата ВС определила, что решение судов в части решения как отдельного требования установления факта совместного проживания подлежат отмене. Обоснование позиции относительно подтверждения или опровержения факта совместного проживания одной семьей без регистрации брака по делам искового производства суд должен привести в мотивировочной части решения, а в резолютивной - сделать вывод об удовлетворении иска или об отказе в иске полностью или частично по каждому из заявленных требований. Установление юридического факта проживания одной семьей без регистрации брака в споре о разделе имущества является основанием иска, а не самостоятельным способом защиты прав супругов в таком споре, который подлежит формулировке как самостоятельное требование.

БП ВС согласилась с выводами судов о том, что спорные квартиры являются общей собственностью супругов, поскольку они приобретены за время пребывания истца и ответчицы в фактических брачных отношениях.

Истец заявил также требование о признании квартир общим совместным имуществом. Суды это требование удовлетворили.

БП ВС отметила, что при рассмотрении дел о разделе общего совместного имущества супругов (женщины и мужчины, проживающих одной семьей, но не состоящих в браке между собой или в любом другом браке) установление объема совместно нажитого имущества является прежде всего вопросами доказывания соответствующих обстоятельств, опровержения или неопровержения презумпции общей совместной собственности, которые суд решает в мотивировочной части своего решения. Судебное решение лишь подтверждает наличие режима общего совместного имущества. Для такого подтверждения заявления требования о признании определенных объектов общим совместным имуществом и, как следствие, указание в резолютивной части судебного решения о таком признании не являются необходимыми. Эффективным способом защиты при таких условиях является именно решение требования о разделе общего совместного имущества.

Об удовлетворении судами предыдущих инстанций требований о прекращении права общей совместной собственности на спорные квартиры БП ВС указала, что истец не заявлял таких требований, то есть суды вышли за пределы исковых требований в этой части. Удовлетворение требования о разделе одной из квартир как общей совместной собственности путем признания за истцом и ответчицей права собственности на ее часть за каждым само по себе свидетельствует о прекращении правового режима общей совместной собственности на такой объект. Поэтому у судов предыдущих инстанций не было оснований указывать в резолютивной части решения о прекращении такого режима в отношении спорных квартир. Кроме того, БП ВС ранее уже заключила, что отдельное требование прекратить право общей совместной собственности является неэффективным способом защиты.

Постановление БП ВС от 23 января 2024 года по делу № 523/14489/15-ц (производство № 14-22цс20).

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