Лидера оппозиции в Грузии избили в собственном офисе: подробности нападения

Лидер «Гирчи» сообщил, что подвергся физическому нападению, однако в полицию не обращался.

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Лидер грузинской оппозиционной партии "Гирчи" Яго Хвичия стал жертвой физического нападения. Сейчас его здоровье оценивается как удовлетворительное после того, как его доставили в клинику, сообщает "Эхо Кавказа".

Он пояснил, что конфликт возник во время ночного нападения в офисе "Гирчи", когда неизвестный ворвался туда и словесно оскорбил членов партии.

"Все это вызвано грязной пропагандой (правящей партии) "Грузинской мечты" и Патриархии. В офис пришел человек, брата которого мы в свое время освободили от армии с помощью "Библейской свободы", пришел в офис с претензиями", - пояснил Хвичия, добавляя: "Затем он уехал в Америку. Теперь его брат, опираясь на пропаганду... решил, что мы отдали его брата Сатане. Он пришел в офис качать права. Я вмешался, и он с размаху ударил рукой".

Хвичия также подчеркнул, что он не намерен сотрудничать со следствием и не обращался в полицию.

Министерство внутренних дел начало расследование по статье 124 Уголовного кодекса Грузии - причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Партия "Гирчи" ранее предоставляла военнообязанным возможность избежать призыва с помощью удостоверения "священнослужителя", используя пробел в законе, что использовали тысячи призывников. Однако после изменений в Оборонный кодекс в прошлом году, "Библейская свобода" не будет освобождать от военной службы, но они смогут выбирать альтернативную службу.

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