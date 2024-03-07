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  1. У світі

Дональд Туск назвав неприйнятними вимоги поляків про повну блокаду кордону з Україною

16:50, 7 березня 2024
За його словами, «якщо хтось хоче протестувати, він має право це робити, але при цьому не порушувати правил».
Дональд Туск назвав неприйнятними вимоги поляків про повну блокаду кордону з Україною
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Вимоги поляків щодо повної блокади кордону з Україною чи повної відмови від «зеленого курсу» є неприйнятними. Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, передає TVn24.pl.

«Я хочу поговорити про те, як ефективно змінити положення Зеленої угоди, щоб польські фермери не відчували себе ущемленими цими положеннями, і як регулювати торгівлю з Україною, щоб ефективно захистити польських виробників від нерівної конкуренції», — повідомив він.

Туск зазначив, що дбає «не про символічні дії», а про те, щоб «Польща домоглася змін у європейській політиці там, де це необхідно для того, щоб польський фермер почувався захищеним».

За його словами, «якщо хтось хоче протестувати, він має право це робити, але при цьому не порушувати правил».

Водночас він закликав польського єврокомісара з сільського господарства Януша Войцеховского «нічого не зіпсувати» у завершальній фазі переговорів Польщі з Єврокомісією.

«Я перебуваю в постійному контакті з Брюсселем, я б дуже хотів, щоб ніхто не знищив цю роботу, тому що ми близькі до фінішу», — сказав Туск.

Також він додав, що 7 березня прямує до Бухаресту, де відбувається зустріч лідерів європейських християнських демократів і керівництва ЄС. Туск зазначив, що говоритиме про необхідність змін, які захищатимуть європейський і польський ринок, а також польських виробників від неконтрольованого напливу товарів ззовні.

«Під змінами розуміємо потребу повернення до принципів, які існували у торговельних відносинах з Україною та іншими третіми країнами до війни. Ми дуже хочемо допомагати Україні, але мусимо одночасно захищати європейський і польський аграрний ринок та дбати про це незалежно від протестів фермерів», — заявив Туск.

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