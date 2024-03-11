Регистрация прав на недвижимость: что изменится с 12 марта

Кабмин урегулировал проверку приобретателя земельного участка сельскохозяйственного назначения в Порядке государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений.

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С 12 марта 2024 года вступает в силу постановление Кабинета Министров Украины от 1 марта 2024 года № 239, которым внесены изменения в Порядок государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений, а также Порядок осуществления проверки соответствия приобретателя или собственника земельного участка сельскохозяйственного назначения требованиям, определенным статьей 130 Земельного кодекса.

В связи с этими изменениями, прежде всего, документом внесены изменения в Порядок государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений. В частности, установлен дополнительный протокол нотариальной проверки приобретателя, который подается для государственной регистрации права собственности в связи с передачей в собственность различных категорий юридических и физических лиц земельного участка сельскохозяйственного назначения.

Постановлением также внесены изменения в Порядок осуществления проверки соответствия приобретателя или собственника земельного участка сельскохозяйственного назначения требованиям, определенным Земельным кодексом. Оно регулирует случаи, когда нотариус обязан провести проверку приобретателя земельного участка сельскохозяйственного назначения в случае обращения к нему за совершением нотариального действия, предусматривающего приобретение права собственности на такой участок.

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