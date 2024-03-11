Блокировка автобусов польскими протестующими: на КПП «Дорогуск» выехал украинский консул

Консулом будут проведены необходимые разговоры на месте, чтобы исключить любые задержки движения пассажирских автобусов.

Как раньше мы писали, польские протестующие вместе с полицией начали останавливать пассажирские автобусы с украинцами.

Из-за инцидента в пункт пересечения границы «Ягодин-Дорогуск» выехал украинский консул. Об этом сообщил посол Украины в Польше Василий Зварыч на своей странице в Facebook.

«В связи с появлением информации о безосновательных задержках польскими протестующими пассажирских автобусов перед пунктом пропуска в Дорогуску, на место немедленно выехал консул Генерального консульства Украины в Люблине», - написал посол.

Он отметил, что консулом будут проведены необходимые разговоры на месте, чтобы исключить любые задержки движения пассажирских автобусов.

Также Василий Зварыч добавил, что движение авто и пассажирских автобусов должно происходить без всяких препятствий, как и до сих пор.

Ранее мы писали, что в течение недели польские протестующие планируют блокировать движение украинских грузовиков.

Напомним, что польские фермеры анонсировали протест по всей стране 20 марта.

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал неприемлемыми требования поляков о полной блокаде границы с Украиной.

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