Украинский консул проверил информацию о блокировке пассажирских автобусов на границе

В момент пребывания консула на месте протеста рейсовый пассажирский автобус беспрепятственно проехал в направлении Украины.

Консул Генерального консульства Украины в Люблине Сергей Царук побывал на пункте пропуска «Дорогуск-Ягодин», где не увидел проблем с блокировкой пассажирских перевозок, но встретился с польскими перевозчиками и акцентировал внимание на недопустимости задержки проезда пассажирских автобусов. Об этом сообщили на Facebook-странице консульства.

Отмечается, что полиция отрицала факты преднамеренной блокировки протестующими пассажирских автобусов. Замедление движения может быть вызвано техническими причинами, связанными с прохождением через коридор протестующих других транспортных средств. В таких случаях автобусы могут ждать до получаса времени.

В момент пребывания консула на месте протеста рейсовый пассажирский автобус беспрепятственно проехал в направлении Украины, - добавляют в консульстве.

Кроме того, Генеральное консульство Украины в Люблине особо обратилось с официальным письмом к коменданту полиции Люблинского воеводства с просьбой обеспечить в дальнейшем беспрепятственное движение автобусов в местах проведения протестов.

Ранее мы писали, что в течение недели польские протестующие планируют блокировать движение украинских грузовиков.

Напомним, что польские фермеры анонсировали протест по всей стране 20 марта.

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал неприемлемыми требования поляков о полной блокаде границы с Украиной.

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