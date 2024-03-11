В Раде планируют зарегистрировать законопроект об экономическом бронировании — Дмитрий Наталуха

Дмитрий Наталуха заявил, что сейчас рассматриваются две модели по экономическому бронированию.

Фото: rada.gov.ua

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по экономическому развитию Дмитрий Наталуха сообщил, что до конца марта в парламенте планируют зарегистрировать законопроект об экономическом бронировании. Об этом он сказал в комментарии «Суспільному».

По его словам, есть две модели.

«Одна модель – это собственно модель, которая родилась в Офисе Президента, о 35 тысячах. И вторая модель – это та, над которой мы работаем с командой», - сказал он.

Наталуха отметил, что второй вариант – это модель об уплате дополнительного военного сбора за каждое забронированное лицо, независимо от его должности, заработной платы или каких-либо других критерий.

Размер этого военного сбора, по словам Наталухи, составляет 20 тысяч гривен за каждое забронированное лицо.

«Это две базовые модели, отличаются они тем, что у первой модели с 35 тыс. грн, она не предусматривает физлиц-предпринимателей, она не будет распространяться на них. Это первое. Во-вторых, там часть средств, поскольку это заработная плата, то по меньшей мере треть средств будет пойти в местный бюджет, а не непосредственно на ВСУ», — сказал он.

Третья история, что зарплата минимальная, из которой можно забронировать 35 тысяч гривен, будет выше минимальной заработной платы в войске, которая сегодня составляет чуть более 20 тыс. грн, добавил Дмитрий Наталуха.

Нардепа считает, что подобную инициативу могут воспринять достаточно неоднозначно.

«Что все эти упреки, которые мы время от времени слышим от оппонентов мобилизации, о том, что мало того, что там забрали в армию, еще и дали такую зарплату, которая не позволяет прокормить семью, это усилит их аргументы, нам бы этого очень не хотелось. С другой стороны есть положительный аспект, эта модель отбеливает заработные платы, которые платятся в конвертах. Может быть такое абсолютно, что очень многие из этих зарплат с конвертов перейдут в белую зарплату, чтобы забронировать сотрудников», — заявил Наталуха.

Ранее сообщалось, что Законом о мобилизации могут закрепить бронирование конечных бенефициаров предприятий, важных для экономики.

Добавим, премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Кабинет Министров работает над новой системой бронирования военнообязанных.

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» писала, как предлагают определить в статье 23 закона о мобилизации перечень лиц, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации.

Также мы писали, что законопроект предлагает, чтобы во время проверки документов уполномоченный представитель ТЦК или полицейский осуществлял фото- и видеофиксацию процесса предъявления и проверки документов, а также мог использовать средства с доступом к Единому государственному реестру призывников, военнообязанных и резервистов.

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