Мужчины должны будут носить с собой военный билет – полицейские смогут фиксировать проверку документов

Во время проверки документов уполномоченный представитель ТЦК или полицейский осуществляет фото- и видеофиксацию процесса предъявления и проверки документов, а также может использовать средства с доступом к Единому государственному реестру призывников, военнообязанных и резервистов.

Источник фото: focus.ua

Полиция не будет вручать повестки, но будет участвовать в осуществлении мероприятий по оповещению военнообязанных и резервистов совместно с представителями ТЦК, в частности, будет осуществлять фото и видеофиксацию процесса предъявления и проверки документов. Также у проверяющих будут средства с доступом к Единому реестру военнообязанных.

Так, Комитет Верховной Рады по национальной безопасности финализовал работу над отдельными блоками законопроекта о мобилизации 10449. Далее будет продолжаться работа над отдельными поправками.

Как следует из сравнительной таблицы учтенных поправок, в период проведения мобилизации (кроме целевой) граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию уполномоченного представителя территориального центра комплектования и социального поддержки или полицейского, а также представителя Государственной пограничной службы Украины в приграничной полосе, контролируемом приграничном районе и на пунктах пропуска через государственную границу Украины.

Во время проверки документов уполномоченный представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки или полицейский осуществляет фото- и видеофиксацию процесса предъявления и проверки документов с применением технических приборов и средств фото- и видеофиксации, а также может использовать технические приборы, средства и специализированное программное обеспечение доступом к Единому государственному реестру призывников, военнообязанных и резервистов.

В статье 22 Закона о воинской обязанности, регулирующей обязанности граждан по мобилизационной подготовке и мобилизации, предлагается определить, что граждане обязаны являться по вызову в ТЦК в срок и место, указанные в повестке для взятия на военный учет военнослужащих определение их назначения на особый период, направление для прохождения медицинского осмотра.

Также определены следующие обязанности:

предоставлять в установленном порядке при мобилизации здания, сооружения, транспортные средства

проходить медицинское освидетельствование для определения пригодности к военной службе согласно решению военно-врачебной комиссии или соответствующего районного (городского) ТЦК, учреждений здравоохранения СБУ, а в разведывательных органах Украины - по решению руководителей соответствующих подразделений или военно-врачебной комиссии Службы внешней разведки Украины, разведывательного органа Министерства обороны Украины, центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере охраны государственной границы.

Граждане, состоящие на военном учете, в добровольном порядке регистрируют свой электронный кабинет призывника, военнообязанного или резервиста

Граждане, находящиеся в запасе и не призванные на военную службу или не привлеченные к исполнению обязанностей по мобилизации по должностям, предусмотренным штатами военного времени, во время мобилизации могут быть согласно закону привлечены к выполнению работ, имеющих оборонительный характер.

Граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность, выполняют мобилизационные задания (заказы) согласно заключенным договорам (контрактам).

При мобилизации граждане обязаны явиться:

военнообязанные и резервисты, которые приписаны к воинским частям для прохождения военной службы в военное время или другим подразделениям или формированиям для выполнения обязанностей по должностям, предусмотренным штатами военного времени, — на сборные пункты территориальных центров комплектования и социальной поддержки в сроки , указанные в полученных ими повестках или мобилизационных распоряжениях;

резервисты, проходящие службу в военном резерве, — в воинские части в сроки, определенные командирами воинских частей;

военнообязанные, резервисты Службы безопасности Украины - по вызову руководителей органов, в которых они состоят на военном учете;

военнообязанные, резервисты разведывательных органов Украины – по вызову руководителей соответствующих подразделений;

лица, заключившие контракты о пребывании в резерве службы гражданской защиты — по вызову руководителей соответствующих органов управления центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере гражданской защиты.

Другие военнообязанные в течение 60 дней со дня вступления в силу указа Президента Украины об объявлении мобилизации, утвержденного Верховной Радой Украины, обязаны уточнить свои учетные данные через центры предоставления административных услуг, или электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста или в ТЦК по месту своего пребывания или нахождения.

В случае получения повестки (доказывания распоряжения) о вызове в ТЦК гражданин обязан явиться в указанное в нем место и срок.

Для граждан, самостоятельно прибывших в ТЦК и подлежащих направлению на обучение (подготовку) в связи с призывом на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, время явки в ТЦК устанавливается в течение 2 месяцев со дня прохождения военно-врачебной комиссии .

Уважительными причинами неприбытия гражданина в срок, определенный в повестке, подтвержденные документами соответствующих уполномоченных государственных органов, признаются:

препятствие стихийного характера, болезнь гражданина, военные действия на соответствующей территории и их последствия или другие обстоятельства, лишившие его возможности лично прибыть в указанный пункт и срок;

смерть его близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабы) или близкого родственника его жены (супруга).

В случае неприбытия гражданин обязан в кратчайшие сроки, но не позднее трех суток от определенных в повестке даты и времени прибытия в ТЦК, сообщить о причинах неявки путем непосредственного обращения к указанному в повестке ТЦК или каким-либо другим способом с последующим его прибытием в ТЦК срок, не превышающий 10 календарных дней.

Граждане, находящиеся в запасе, заблаговременно приписываются в воинские части для прохождения военной службы в военное время или в другие подразделения или формирования для выполнения обязанностей по должностям, предусмотренным штатами военного времени.

Призыв граждан на военную службу во время мобилизации или привлечения их к исполнению обязанностей по должностям, предусмотренным штатами военного времени, обеспечивают местные органы исполнительной власти и осуществляют территориальные центры комплектования и социальной поддержки или командиры воинских частей (военнообязанных, резервистов Службы безопасности Украины) - Центральное управление или региональные органы СБУ, военнообязанных, резервистов Службы внешней разведки Украины - соответствующее подразделение СВР, военнообязанных, резервистов разведывательного органа Министерства обороны Украины - соответствующее подразделение разведывательного органа Минобороны, военнообязанных, резервистов разведывательного органа центрального органа исполнительной власти , реализующая государственную политику в сфере охраны государственной границы – соответствующее подразделение разведывательного органа центрального органа исполнительной власти, реализующее государственную политику в сфере охраны государственной границы, лиц, заключивших контракты о пребывании в резерве службы гражданской защиты - соответствующие органы управления центрального органа исполнительной власти , реализующей государственную политику в сфере гражданской защиты)

Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период определяется Кабмином.

Военнообязанные и находящиеся на собрании резервисты в случае объявления мобилизации продолжают находиться на собрании. При необходимости указанные лица призываются на военную службу командирами соответствующих воинских частей по распоряжению Генерального штаба ВСУ.

Особенности прохождения медицинского обследования военнообязанными и резервистами во время мобилизации на особый период определяются Министерством обороны совместно с Министерством здравоохранения.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», военно-транспортная обязанность может быть распространена на граждан, у которых в собственности находятся два и более транспортных средств одной категории.

Автор: Наталья Мамченко

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