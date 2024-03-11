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На Волыни мужчина не явился в пункт сбора и уклонился от мобилизации: какой приговор вынес суд

19:41, 11 марта 2024
На Волыни мужчину осудили за уклонение от мобилизации на год ограничения свободы.
На Волыни мужчина не явился в пункт сбора и уклонился от мобилизации: какой приговор вынес суд
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В Ратновском районе Волынской области вынесено решение суда в отношении военнообязанного украинца, который уклонился от мобилизации. Мужчина был признан виновным в совершении уголовного преступления, согласно статье 336 Уголовного кодекса.

Согласно приговору Ратновского районного суда Волынской области, обвиняемый, местный житель, безработный и не женатый, получил один год ограничения свободы. Мужчина заключил соглашение с прокурором о признании вины.

Согласно материалам дела, мужчину отправили повесткой в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки, где его признали годным к военной службе. Однако он не явился в пункт сбора без уважительных причин и законных оснований на отсрочку.

Позже, в декабре 2023 года, мужчину подозревали в отказе от призыва на военную службу по мобилизации, и предоставили подозрение согласно статье 336. После заключения соглашения между прокурором и обвиняемым, суд приговорил мужчину к году ограничения свободы.

В течение 30 дней с момента вынесения приговора можно подать апелляцию на это решение.

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