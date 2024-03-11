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Европарламент дал старт цифровому кошельку – Украина присоединится к пилоту

12:59, 11 марта 2024
По словам Михаила Федорова, после запуска пилота в ЕС украинцы смогут использовать там Дію, а европейцы — свои цифровые кошельки в Украине.
Европарламент дал старт цифровому кошельку – Украина присоединится к пилоту
Источник фото: Gilles Lambert / Unsplash
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В ЕС проголосовали за создание Европейского кошелька цифровой идентификации (EUDI). Как рассказал вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров, государства-участники консорциума POTENTIAL должны представить свои национальные кошельки ЕС в течение двух лет, а тестирование прототипов должно завершиться к апрелю 2025 года.

По его словам, Украина — единственная страна в составе консорциума, которая пока не является членом ЕС, но уже активно участвует в формировании будущей электронной идентификации в ЕС. Федоров отметил, что команда Минцифры принимает участие в пилотном проекте ЕС, где будут тестировать трансграничное взаимодействие Дії.

«Украинский цифровой кошелек – это Дія. После запуска пилота в ЕС украинцы смогут использовать там Дію, а европейцы — свои цифровые кошельки в Украине. С цифровым кошельком можно будет онлайн удобно и безопасно открывать банковский счет, иметь постоянный доступ к водительским удостоверениям в телефоне, пользоваться электронной подписью и получать электронные медицинские рецепты», – пояснил он.

До конца первого квартала этого года Еврокомиссия должна обнародовать унифицированные требования для кошельков EUDI.

«Дія реализовала большинство функций EUDI задолго до презентации предложения Еврокомиссии. Следующая задача – достичь признания в ЕС», - добавил вице-премьер.

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