Європарламент дав старт цифровому гаманцю – Україна долучиться до пілоту

За словами Михайла Федорова, після запуску пілоту в ЄС українці зможуть використовувати там Дію, а європейці — свої цифрові гаманці в Україні.

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У ЄС проголосували за створення Європейського гаманця цифрової ідентифікації (EUDI). Як розповів віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, держави-учасники консорціуму POTENTIAL повинні представити свої національні гаманці ЄС протягом двох років, а тестування прототипів має завершитися до квітня 2025 року.

За його словами, Україна — єдина країна в складі консорціуму, яка наразі не є членом ЄС, але вже активно бере участь у процесі формування майбутньої електронної ідентифікації в ЄС. Федоров відмітив, що команда Мінцифри бере участь у пілотному проекті ЄС, де тестуватимуть транскордонну взаємодію Дії.

«Український цифровий гаманець — це Дія. Після запуску пілоту в ЄС українці зможуть використовувати там Дію, а європейці — свої цифрові гаманці в Україні. Із цифровим гаманцем можна буде онлайн зручно й безпечно відкривати банківський рахунок, мати постійний доступ до водійських посвідчень у телефоні, користуватися електронним підписом та отримувати електронні медичні рецепти», - пояснив він.

До кінця першого кварталу цього року Єврокомісія має опублікувати уніфіковані вимоги для гаманців EUDI.

«Дія реалізувала більшість функцій EUDI задовго до презентації пропозиції Єврокомісії. Наступне завдання — досягти визнання в ЄС», - додав віце-прем’єр.

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