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На Волині чоловік не з’явився в пункт збору та ухилився від мобілізації: який вирок виніс суд

19:41, 11 березня 2024
На Волині чоловіка засудили за ухилення від мобілізації на рік обмеження волі.
На Волині чоловік не з’явився в пункт збору та ухилився від мобілізації: який вирок виніс суд
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У Ратнівському районі Волинської області винесено рішення суду щодо військовозобов'язаного українця, який ухилився від мобілізації. Чоловік був визнаний винним у скоєнні кримінального злочину, згідно зі статтею 336 Кримінального кодексу.

Відповідно до вироку Ратнівського районного суду Волинської області, обвинувачений, місцевий мешканець, безробітний і не одружений, отримав один рік обмеження волі. Чоловік уклав угоду з прокурором про визнання вини.

Згідно з матеріалами справи, чоловіка відправили повісткою до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, де його визнали придатним до військової служби. Однак він не з'явився до пункту збору без поважних причин і законних підстав на відстрочку.

Пізніше, у грудні 2023 року, чоловіка підозрювали у відмові від призову на військову службу під час мобілізації, і надали підозру згідно зі статтею 336. Після укладення угоди між прокурором та обвинуваченим, суд засудив чоловіка до року обмеження волі.

Протягом 30 днів з моменту винесення вироку можна подати апеляцію на це рішення.

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