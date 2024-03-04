Кабмин работает над новой системой бронирования, которая будет учитывать зарплаты и налоги, — Денис Шмыгаль

Восемь работающих должны обеспечивать одну, которая рискует своей жизнью на фронте.

Кабинет Министров работает над новой системой бронирования военнообязанных. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции.

Так, правительство нарабатывает более справедливые подходы к бронированию военнообязанных с учетом уровня заработных плат, налоговой нагрузки и влияния на экономику.

«Средняя зарплата, уровень зарплаты, уровень уплаты налогов как человеком, так и компанией – все эти вещи сегодня прорабатываются комплексно. И влияние предприятия или отрасли на экономику – вот это рамки будущей системы бронирования, над которой мы работаем», – отметил премьер.

Шмыгаль подчеркнул, что, по подсчетам Кабмина, соотношение работников и военных для обеспечения последних должно быть восемь к одному, и исходя из этих параметров правительство разрабатывает справедливые параметры бронирования.

Глава правительства напомнил, что сегодняшний механизм бронирования также является рабочим, охватывает около 700 тыс. человек и позволяет работать предприятиям критической инфраструктуры или отраслям, "относящимся к отраслям критических потребностей экономики".

По мнению Шмыгаля, в законе о мобилизации нужно учесть, чтобы, прежде всего, были забронированы люди, обеспечивающие жизнедеятельность страны, критические предприятия.

«Критические для экономики предприятия сохранят приоритет в бронировании, но дополнительные возможности получат предприятия, наполняющие государственный бюджет… Например, налоговая нагрузка выше средней по отрасли. Такого официального показателя нет, но Налоговая его дает», – рассказал Шмыгаль о будущем подходе.

В частности, в Кабмине считают, что к предприятиям, которые должны участвовать в механизме бронирования, следует относить и предприятия, наполняющие госбюджет и соответственно позволяющие финансировать силы безопасности обороны в полном объеме.

«Мы смотрим, работаем над тем, как эти вещи ввести в законодательную плоскость. То есть уплата налогов, официальная зарплата должна быть средней или выше средней по отрасли», - пояснил премьер.

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