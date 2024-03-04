«Продал» несуществующих товаров на 205 000 грн: сообщили о подозрении мошеннику

Сумчанин обманул 19 человек по всей Украине.

Фото: sumy.gp.gov.ua

В Сумах сообщено о подозрении 24-летнему сумчанину, который обманывал доверчивых людей по всей Украине.

Как сообщила Сумская областная прокуратура, подозреваемый размещал на одной из платформ в сети Интернет объявления о продаже товаров разного назначения. Молодой человек продавал несуществующие шезлонги, цифровое пианино, детский квадроцикл и т.д.

От желающих приобрести товар получал на карточку средства в качестве предварительной или полной оплаты. После чего на звонки потерпевших не отвечал и блокировал их.

Правоохранители установили, что с апреля по ноябрь 2023 года подозреваемый обманул 19 человек по всей Украине на 205 тыс. грн. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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