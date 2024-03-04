Под сокращение министерств могут попасть МКИП и Минспорта – СМИ

Стало известно, какие министерства могут сократить.

Источник фото: armyinform

Под сокращение в Правительстве могут попасть Министерство культуры и информационной политики и Министерство молодежи и спорта. Также Минагрополитики могут слить из Минэкономики. Об этом сообщил источник во фракции «Слуга Народа», пишет «hromadske».

В то же время источник с «Голоса» считает, что не будет никакого сокращения. А собеседник с «Европейской Солидарности» говорит, что этот вопрос еще не обсуждается среди депутатов.

Как мы писали, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции 4 марта заявил, что количество министерств в украинском Правительстве хотят сократить на треть.

«Хотим сократить количество министерств на треть, сократить количество государственных служащих. Мы уже начали это делать», – сказал Премьер.

Также Денис Шмыгаль напомнил о реформе государственной службы. По его словам, сократили уже 20 тысяч вакансий.

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