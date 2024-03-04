Сын Андрея Шевченко получил украинское гражданство: он может выступать за юношескую сборную U-19

Процедура длилась менее двух месяцев.

17-летний сын президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко, форвард «Вотфорда» Кристиан Шевченко получил украинское гражданство. Об этом сообщает Sport.ua.

Отмечается, что процедура длилась менее двух месяцев.

Теперь Кристиан Шевченко сможет выступать за юношеские сборные Украины. Но перед этим нужно пройти регистрацию футбольного гражданства Международной федерации футбола (ФИФА).

Издание отмечает, что наставник сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко уже видит Шевченко-младшего на позиции вингера.

«Да, планируем. Я на контакте с тренерами, с аналитиками Уотфорда. Смотрел последние три игры его. У него очень достойный уровень, потому планируем его вызвать», – сказал Михайленко.

Как известно, Кристиан родился в Лондоне в 2006 году. Начинал свою карьеру в Академии "Челси". Летом 2023 года перешел в состав "Вотфорда", с которым подписал контракт на два года. Действует на позиции центрального нападающего.

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