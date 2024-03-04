Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Государственная судебная администрация подала в суд на Совет судей Украины: что известно

Беспрецедентный в истории судебной власти Украины спор разрешит Верховный Суд.

Сама по себе ссылка на информацию, сгенерированную ChatGPT, не может признаваться злоупотреблением процессуальными правами – особое мнение судьи ВС

Сама по себе ссылка на информацию, сгенерированную с помощью технологий ИИ, при отсутствии других обоснованных обстоятельств, свидетельствующих о недобросовестных процессуальных действиях лица, не может признаваться злоупотреблением процессуальными правами, отметила в особом мнении судья ВС Анна Вронская.

Решение суда как вновь открывшееся обстоятельство для пересмотра другого решения суда, — позиция КАС ВС

Верховный Суд определил, в каких случаях судебное решение может считаться вновь открывшимся обстоятельством в аспекте преюдиционности для пересмотра другого дела.

Верховный Суд: нахождение земельного участка в пределах буферной зоны исторического ареала Львова влияет на необходимость проверки намерений застройки

Верховный Суд рассмотрел дело по иску прокурора относительно правомерности выдачи градостроительных условий и ограничений в аспекте высотности строительства и расстояния от красных линий.

Уже десять кандидатов на должности судей местных судов получили отказ от ВККС: почему так произошло

Кандидаты из числа участников отбора на должности судей 2017 года оказались в плену своих жизненных проблем.

  1. В Украине

Сын Андрея Шевченко получил украинское гражданство: он может выступать за юношескую сборную U-19

16:16, 4 марта 2024
Процедура длилась менее двух месяцев.
Сын Андрея Шевченко получил украинское гражданство: он может выступать за юношескую сборную U-19
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

17-летний сын президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко, форвард «Вотфорда» Кристиан Шевченко получил украинское гражданство. Об этом сообщает Sport.ua.

Отмечается, что процедура длилась менее двух месяцев.

Теперь Кристиан Шевченко сможет выступать за юношеские сборные Украины. Но перед этим нужно пройти регистрацию футбольного гражданства Международной федерации футбола (ФИФА).

Издание отмечает, что наставник сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко уже видит Шевченко-младшего на позиции вингера.

«Да, планируем. Я на контакте с тренерами, с аналитиками Уотфорда. Смотрел последние три игры его. У него очень достойный уровень, потому планируем его вызвать», – сказал Михайленко.

Как известно, Кристиан родился в Лондоне в 2006 году. Начинал свою карьеру в Академии "Челси". Летом 2023 года перешел в состав "Вотфорда", с которым подписал контракт на два года. Действует на позиции центрального нападающего.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ужесточение уголовной ответственности: как на практике наказывают за преступления в военное время
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Ужесточение уголовной ответственности: как на практике наказывают за преступления в военное время
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олег Мельник
    Олег Мельник
    голова Північно-Західного апеляційного господарського суду
  • Оксана Ул’яновська
    Оксана Ул’яновська
    суддя Святошинського районного суду міста Києва