Син Андрія Шевченка отримав українське громадянство: він може виступати за юнацьку збірну U-19

Процедура тривала менше двох місяців.

17-річний син президента Української асоціації футболу Андрія Шевченка, форвард «Вотфорда» Крістіан Шевченко отримав українське громадянство. Про це повідомляє Sport.ua.

Зазначається, що процедура тривала менше двох місяців.

Тепер Крістіан Шевченко зможе виступати за юнацькі збірні України. Але перед цим треба пройти реєстрацію футбольного громадянства Міжнародної федерації футболу (ФІФА).

Видання зазначає, що наставник збірної України U-19 Дмитро Михайленко вже бачить Шевченка-молодшого на позиції вінгера.

«Так, плануємо. Я на контакті з тренерами, з аналітиками Вотфорда. Дивився останні три гри його. У нього дуже гідний рівень, тому плануємо його викликати», – сказав Михайленко.

Як відомо, Крістіан народився в Лондоні 2006 року. Починав свою кар'єру в Академії «Челсі». Влітку 2023 року перейшов до складу «Вотфорда», з яким підписав контракт на два роки. Діє на позиції центрального нападника.

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