Уряд розглядає можливість аудиту та верифікації витрат для оборонних потреб країни

Уряд розглядає можливість додаткового фінансування оборонних потреб.

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Кабінет міністрів України розглядає можливість надання додаткового фінансування для оборонних потреб країни шляхом проведення детального аудиту та верифікації витрат. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час пресконференції.

У відповідь на запитання про можливість знайти додаткові суми для військових потреб, глава Уряду нагадав, що мобілізація в Україні триває, але конкретних цифр він не назвав. Однак він зауважив, що влада усвідомлює потреби військових та планує прийняти рішення щодо додаткового фінансування.

«Чи буде потреба у зазначених сумах? Хочу сказати, що цього року 1,7 трлн гривень закладено у бюджеті сектору оборони для потреб цього року. Ми розуміємо, що цього року нам потрібно буде приймати рішення щодо додаткового фінансування. Які інструменти? Продовження певного аудиту, верифікація витрат. Додаткові кошти будуть потрібні, але я не впевнений, що суми, які ви назвали, будуть потрібні», - підкреслив прем'єр-міністр.

За словами Шмигаля, під час складання бюджету уряд враховував усі аспекти, пов'язані з мобілізацією, оборонною операцією та наступальними діями.

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