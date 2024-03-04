Продавав першокласне зерно як неліквідне: судитимуть екс-керівника держпідприємства

Посадовці Держрезерву, занизивши у десятки разів вартість пшениці, завдали держпідприємству збитків на понад 73 млн гривень.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що правоохоронці викрили посадовців Держзрезерву, які за попередньою змовою зі службовими особами державного підприємства на Черкащині запровадили злочинну схему з розкрадання зерна. Про це інформує пресслужба відомства.

Зазначається, що для цього перед проведенням аукціону з продажу зерна ініціювали його дослідження і фальсифікували висновки щодо показників його якості. Після цього пшеницю найвищого ґатунку продавали як таку, що не годиться навіть для корму свійських тварин та птиці. Ціна тонни складала 350 грн при ринковій вартості в 6 500 грн за тонну.

Надалі зерно вивозили за підробленими документами до зернових терміналів Миколаївської та Херсонської областей і експортували за кордон.

У прокуратурі повідомили, що під час процесуальних заходів поліцейські виявили 500 тонн оціненої як неліквід пшениці та передали її в комерційне управління АРМА.

В квітні 2023 року слідчі Нацполіції за процесуального керівництва ОГП повідомили колишньому директору державного підприємства підозри за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та службове підроблення.

Обвинувальний акт стосовно фігуранта вже скеровано до суду. Йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі без права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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