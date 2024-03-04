Продавал первоклассное зерно как неликвидное: будут судить экс-руководителя госпредприятия

Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщил, что правоохранители разоблачили должностных лиц Госсрезерва, которые по предварительному сговору со должностными лицами государственного предприятия в Черкасской области создали преступную схему по хищению зерна. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что для этого перед проведением аукциона по продаже зерна инициировали его исследование и фальсифицировали выводы относительно его качества. После этого пшеницу наивысшего сорта продавали как таковую, которая не годится даже для корма домашних животных и птицы. Цена тонны составляла 350 грн. при рыночной стоимости в 6 500 грн. за тонну.
В дальнейшем зерно вывозили по поддельным документам в зерновые терминалы Николаевской и Херсонской областей и экспортировали за границу.
В прокуратуре сообщили, что во время процессуальных мер полицейские обнаружили 500 тонн оцененной в качестве неликвида пшеницы и передали ее в коммерческое управление АРМА.
В апреле 2023 года следователи Нацполиции при процессуальном руководстве ОГП сообщили бывшему директору государственного предприятия подозрения за присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением и служебный подлог.
Обвинительный акт в отношении фигуранта уже направлен в суд. Ему грозит до двенадцати лет лишения свободы без права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.
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