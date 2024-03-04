Продавал первоклассное зерно как неликвидное: будут судить экс-руководителя госпредприятия

Чиновники Госрезерва, занизив в десятки раз стоимость пшеницы, нанесли госпредприятию ущерб более чем на 73 млн гривен.

Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщил, что правоохранители разоблачили должностных лиц Госсрезерва, которые по предварительному сговору со должностными лицами государственного предприятия в Черкасской области создали преступную схему по хищению зерна. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что для этого перед проведением аукциона по продаже зерна инициировали его исследование и фальсифицировали выводы относительно его качества. После этого пшеницу наивысшего сорта продавали как таковую, которая не годится даже для корма домашних животных и птицы. Цена тонны составляла 350 грн. при рыночной стоимости в 6 500 грн. за тонну.

В дальнейшем зерно вывозили по поддельным документам в зерновые терминалы Николаевской и Херсонской областей и экспортировали за границу.

В прокуратуре сообщили, что во время процессуальных мер полицейские обнаружили 500 тонн оцененной в качестве неликвида пшеницы и передали ее в коммерческое управление АРМА.

В апреле 2023 года следователи Нацполиции при процессуальном руководстве ОГП сообщили бывшему директору государственного предприятия подозрения за присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением и служебный подлог.

Обвинительный акт в отношении фигуранта уже направлен в суд. Ему грозит до двенадцати лет лишения свободы без права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

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