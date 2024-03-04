Будут судить бывшего политика и телеведущего за распространение российских нарративов на своем YouTube-канале

Бывший политик и телеведущий предстанет перед судом по делу о распространении враждебной пропаганды против Украины.

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Киевская городская прокуратура сообщила о направлении в суд обвинительного акта против бывшего политика, адвоката и телеведущего за распространение враждебной пропаганды и оправдание вооруженной агрессии против Украины. Мужчина обвиняется в сотрудничестве с государством-агрессором, направленной на поддержку его действий и уклонение от ответственности за агрессию против Украины, а также в изготовлении и распространении материалов, которые оправдывают агрессию российской федерации против Украины.

В своих интервью обвиняемый целенаправленно распространял российские нарративы, высказывая мнение, что европейские союзники Украины используют украинцев для сведения счетов с Россией и намерены захватить и поделить земли западной Украины. Кроме того, на своем YouTube-канале обвиняемый размещал манипулятивную информацию о событиях и исторических фактах, касающихся Украины, продвигая тезисы российской пропаганды.

Санкция статьи, по которой ему предъявлено обвинение, предусматривает возможное лишение свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности до 15 лет.

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