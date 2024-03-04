Кто освобождается от обязанности представления налоговой декларации: разъяснение

Освобождаются от обязанности представления налоговой декларации, независимо от вида и суммы полученных доходов, ряд категорий лиц.

Главное управление Государственной налоговой службы в Киевской области напомнило, что с 1 января по 1 мая 2024 года в Украине продолжается кампания декларирования гражданами доходов, полученных в 2023 году.

Освобождаются от обязанности представления налоговой декларации, независимо от вида и суммы полученных доходов, плательщики налога, которые:

- являются малолетними/несовершеннолетними или недееспособными лицами и одновременно находятся на полном содержании других лиц (в т.ч. родителей) и/или государства по состоянию на конец отчетного налогового года;

Налоговая декларация от имени плательщика налога, который является несовершеннолетним лицом или лицом, признанным судом недееспособным, должна быть подана опекуном/попечителем (родителем) в контролирующий орган по месту жительства несовершеннолетнего лица (лица, признанного судом недееспособным).

- находятся под арестом, задержанными или осужденными к лишению свободы, находятся в плену или заключении на территории других государств по состоянию на конец предельного срока подачи налоговой декларации;

- находятся в розыске по состоянию на конец отчетного налогового года;

- находятся на срочной военной службе по состоянию на конец отчетного налогового года.

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