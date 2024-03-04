Сама по себе ссылка на информацию, сгенерированную ChatGPT, не может признаваться злоупотреблением процессуальными правами – особое мнение судьи ВС

Сама по себе ссылка на информацию, сгенерированную с помощью технологий ИИ, при отсутствии других обоснованных обстоятельств, свидетельствующих о недобросовестных процессуальных действиях лица, не может признаваться злоупотреблением процессуальными правами, отметила в особом мнении судья ВС Анна Вронская.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», судьи Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда решили, что ссылка адвоката на ответ, предоставленный искусственным интеллектом ChatGPT, является злоупотреблением процессуальными правами.

Соответствующее определение КХС ВС вынес 8 февраля 2024 по делу 925/200/22 (судьи в составе Ирины Кондратовой, Александра Баранца, Елены Кибенко и других).

Так, адвокат обратился к судьям Кассационного хозяйственного суда Верховного Суда за разъяснением их решения. В обоснование необходимости разъяснить понятие «добровольное обязательство», принятое в постановлении КХС ВС, он в частности сослался на ответ, что предоставил искусственный интеллект ChatGPT в ходе анализа этого понятия, а также указал, что употребленное судом понятие противоречит теоретическому понятию, закрепленному в нормах материального права

Судьи КХС ВС решили, что таким образом заявитель «поставил под сомнение судейское усмотрение» и «судебное толкование этого вопроса в решении», что приобрело статус окончательного, чем «пренебрег авторитетом судебной власти».

По их мнению, противопоставление участником судебного процесса в процессуальном заявлении выводов судебной палаты Верховного Суда по правовому вопросу и искусственному интеллекту, что не имеет нормативного регулирования и научно доказанной основы для использования, как основание для разъяснения решения суда «неизбежно влечет проблемы с точки зрения влияния на авторитет Верховного Суда, его судебной практики и доверия к судебной власти в целом».

Вместе с тем, судья КХС ВС Анна Вронская высказала по этому вопросу особое мнение. Так, она подчеркнула, что сославшись на ответы, сгенерированные ИИ «ChatGPT», с целью обоснования своей позиции, учитывая содержание заявления, приведенные в нем доводы и аргументы, заявитель не проявил неуважения к Суду и не поставил под сомнение его выводы, наоборот – стремился выяснить и уточнить отдельные выводы по вопросам, по которым высказался Верховный Суд.

«В заявлении отсутствуют какие-либо унизительные, оскорбительные или другие негативные высказывания, откровенная демонстрация неуважения к Суду и т.д.

Сама по себе ссылка на информацию, сгенерированную с помощью технологий ИИ, при отсутствии других обоснованных обстоятельств, свидетельствующих о недобросовестных процессуальных действиях лица, не может признаваться злоупотреблением процессуальными правами.

С учетом указанного, по моему мнению, Верховный Суд преждевременно признал предоставление заявления о разъяснении судебного решения злоупотреблением процессуальными правами, предоставив действиям заявителя слишком строгую оценку.

Действительно, Верховный Суд неоднократно отмечал, что разъяснение судебного решения – это средство устранения недостатков судебного акта, которое заключается в устранении непонятности судебного документа. Необходимость такого разъяснения вытекает из обстоятельств неоднозначного понимания решения суда с его выполнения. Осуществляя разъяснение судебного решения, суд излагает более полно и понятно те части решения, понимание которых вызывает трудности, не внося изменений в решение по существу и не затрагивая те вопросы, которые не были предметом судебного разбирательства. Если фактически затрагивается вопрос об изменении решения или о внесении в него новых данных, или о разъяснении мотивов принятия решения, или фактически об установлении или изменении способа и порядка исполнения решения, хозяйственный суд отказывает в разъяснении решения.

Разъяснению подлежат не все судебные решения, а только подлежащие исполнению, порядок осуществления которого определен Законом Украины «Об исполнительном производстве».

Приведенная правовая позиция изложена Верховным Судом в постановлениях от 15.11.2023 по делу № 905/2199/20, от 19.06.2023 по делу № 925/632/19, от 06.07.2022 по делу № 904/766/21, от 27.04.2022 по делу № 925/1499/17, от 09.02.2022 по делу № 904/4380/21, от 01.06.2021 по делу № 911/2581/14, а также Большой Палатой Верховного Суда в определениях 09.07.2018 и от 29.08.2018 по делу № 911/2050/16, от 10.07.2018 по делу № 461/1930/16-ц, от 03.09.2018 по делу № 638/11634/17, от 18.06.2019 по делу № 903/922/17, от 06.10.2020 по делу № 233/3676/19.

Эти постановления также процитировал Верховный Суд в своем решении от 08.02.2024 по делу №925/200/22.

В то же время ни в одном из перечисленных дел Верховный Суд не признавал подачи заявления о разъяснении судебного решения злоупотреблением процессуальными правами.

На основании вышеизложенного считаю, что в удовлетворении заявления о разъяснении постановления Верховного Суда от 11.12.2023 по делу № 925/200/22 следовало отказать, однако представление этого заявления по установленным Судом обстоятельствам не имело признаков злоупотребления процессуальными правами», - подчеркнула Анна Вронская.

Напомним, что тема использования искусственного интеллекта в судопроизводстве стала предметом круглого стола 1 марта, посвященного Заключению Консультативного совета европейских судей (КРЕС) №26 (2023) от 1 декабря 2023 года «Двигаясь вперед: использование ассистивных технологий в судопроизводстве». Представитель от Украины в КСЕС, судья КСУ Виктор Городовенко рассказал, какие красные линии очертило Заключение КСЕС относительно искусственного интеллекта в судопроизводстве.

Автор: Наталя Мамченко

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