Государственная судебная администрация подала в суд на Совет судей Украины: что известно

Государственная судебная администрация инициировала судебный процесс против Совета судей Украины.
Это первый в истории судебной власти Украины случай, когда Государственная судебная администрация пытается признать незаконным решение органа судейского самоуправления – Совета судей Украины.
И. о. главы Государственной судебной администрации Максим Пампура остался недоволен решениями Совета судей от 4 мая и 30 августа 2023 года.
4 мая прошлого года ССУ ввела ежеквартальную отчетность Государственной судебной администрации на заседаниях Совета судей Украины о состоянии и перспективах финансового обеспечения деятельности органов судебной власти.
Соответственно, 30 августа ССУ признал деятельность ГСА в 2022 году и в январе-августе 2023 года по организационному и финансовому обеспечению деятельности органов судебной власти, неудовлетворительной.
Подробнее об основных претензиях к ГСА можно узнать по ссылке здесь.
В ответ руководство ГСА, не согласившееся как с попытками сделать Судебную администрацию подотчетной ССУ, так и с оценкой судейским самоуправлением своей деятельности в предыдущие годы, попыталось в судебном порядке добиться отмены указанных решений ССУ.
26 сентября 2023 года Киевский окружной административный суд отказал ГСА в открытии производства по делу в связи с тем, что Совет судей Украины, как орган судейского самоуправления, который обсуждает вопросы внутренней деятельности суда и принимает решения по обсуждаемым вопросам, не является субъектом властных полномочий в понимании пункта 7 части первой статьи 4 Кодекса административного судопроизводства Украины.
ГСА с указанным решением не согласилась и подала апелляционную жалобу, в которой отметила, что определение КОАС является «необоснованным и незаконным». По мнению ГСА, Совет судей Украины превысил свои полномочия по части обязательства Государственной судебной администрации Украины отчитываться перед ней и признания неудовлетворительной работы ГСА, поскольку это не является внутренним вопросом органов судейского самоуправления.
19 декабря 2023 года Шестой апелляционный административный суд отказал ГСА в удовлетворении иска, а решение КОАС оставил без изменений.
Суд апелляционной инстанции отметил, что в спорном случае Совет судей Украины является органом судейского самоуправления, обсуждающим вопросы внутренней деятельности суда и принимающими коллективные решения по обсуждаемым вопросам и не являющимся субъектом властных полномочий в понимании КАС Украины.
При этом ШААС указал, что Совет судей Украины, признав необходимость ежеквартальной отчетности Государственной судебной администрации Украины на заседаниях Совета судей Украины о состоянии и перспективах финансового обеспечения деятельности органов судебной власти и признавая неудовлетворительной работу Государственной судебной администрации Украины по организационному и финансовому обеспечению деятельности органов судебной власти, «действовал не как субъект властных полномочий, а именно как высший орган судейского самоуправления, реализующий свои задачи и полномочия по выполнению мер по обеспечению независимости судов и судей, улучшению состояния организационного обеспечения деятельности судов, осуществлению контроля над организацией деятельности судов».
Таким образом, суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что суд первой инстанции сделал правильный вывод о том, что указанное дело «не подлежит рассмотрению в порядке административного судопроизводства и не входит в компетенцию административного суда».
Впрочем, в ГСА снова остались недовольны решением суда и обратились с кассационной жалобой в КАС ВС.
25 января 2024 года коллегия судей КАС ВС (судьи Сергей Уханенко – председательстующий, Наталья Мартынюк, Виктория Мацедонская) открыла кассационное производство по жалобе ГСА, а также истребовала дело с КОАС. Дата рассмотрения дела по существу пока не определена.
Напомним, что как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета» 5 февраля Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы в системе правосудия рекомендовала закрыть дисциплинарное дело в отношении и. о. руководителя ГСА Максима Пампуры.
Также 8 февраля Высший совет правосудия оценил деятельность ГСА в 2023 году как положительную.
Автор: Вячеслав Хрипун
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