Державна судова адміністрація подала до суду на Раду суддів України: що відомо

Безпрецедентний в історії судової влади України спір вирішить Верховний Суд.

Джерело фото: Рада суддів України

Державна судова адміністрація ініціювала судовий процес проти Ради суддів України.

Це перший в історії судової влади України випадок, коли Державна судова адміністрація намагається визнати незаконними рішення органу суддівського самоврядування – Ради суддів України.

В. о. голови Державної судової адміністрації Максим Пампура залишився незадоволеним рішеннями РСУ від 4 травня та 30 серпня 2023 року.

4 травня минулого року РСУ запровадила щоквартальне звітування Державної судової адміністрації на засіданнях Ради суддів України про стан та перспективи фінансового забезпечення діяльності органів судової влади.

Відповідно, 30 серпня РСУ визнала діяльність ДСА у 2022 році та у січні-серпні 2023 року з питань організаційного та фінансового забезпечення діяльності органів судової влади, незадовільною.

Детальніше про основні претензії до ДСА можна дізнатися за посиланнями тут та ось тут.

У відповідь, керівництво ДСА, яке не погодилося, як зі спробами зробити Судову адміністрацію підзвітною РСУ, так і з оцінкою суддівським самоврядуванням своєї діяльності у попередні роки, спробувало в судовому порядку домогтися скасування зазначених рішень РСУ.

Однак, 26 вересня 2023 року Київський окружний адміністративний суд відмовив ДСА у відкритті провадження у справі у зв’язку з тим, що Рада суддів України, як орган суддівського самоврядування, який обговорює питання внутрішньої діяльності суду та приймає рішення з обговорюваних питань, не є суб`єктом владних повноважень у розумінні пункту 7 частини першої статті 4 Кодексу адміністративного судочинства України.

ДСА з зазначеним рішенням не погодилася та подала апеляційну скаргу, в який зазначила, що ухвала КОАС є «необґрунтованою та незаконною». На думку ДСА, Рада суддів України перевищила свої повноваження в частині зобов`язання Державної судової адміністрації України звітувати перед нею та визнання незадовільною роботи ДСА, оскільки це не є внутрішнім питанням органів суддівського самоврядування.

19 грудня 2023 року Шостий апеляційний адміністративний суд відмовив ДСА у задоволенні позову, а рішення КОАС залишив без змін.

Суд апеляційної інстанції зазначив, що в спірному випадку Рада суддів України є органом суддівського самоврядування, який обговорює питання внутрішньої діяльності суду та приймає колективні рішення з обговорюваних питань і не є суб`єктом владних повноважень у розумінні КАС України.

При цьому ШААС вказав, що Рада суддів України, визнавши необхідність щоквартального звітування Державної судової адміністрації України на засіданнях Ради суддів України про стан та перспективи фінансового забезпечення діяльності органів судової влади та визнаючи незадовільною роботу Державної судової адміністрації України з питань організаційного та фінансового забезпечення діяльності органів судової влади, «діяла не як суб`єкт владних повноважень, а саме як вищий орган суддівського самоврядування, який реалізує свої завдання та повноваження щодо виконання заходів для забезпечення незалежності судів і суддів, поліпшення стану організаційного забезпечення діяльності судів, здійснення контролю за організацією діяльності судів».

Таким чином, суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що суд першої інстанції зробив правильний висновок про те, що вказана справа «не підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства і не належить до компетенції адміністративного суду».

Втім, в ДСА знов залишились незадоволеними рішенням суду і звернулися з касаційною скаргою у КАС ВС.

25 січня 2024 року колегія суддів КАС ВС (судді Сергій Уханенко – головуючий, Наталія Мартинюк, Вікторія Мацедонська) відкрила касаційне провадження у справі, а також витребувала справу з КОАС. Дата розгляду справи по суті поки що не визначена.

Нагадаємо, що як раніше повідомляла «Судово-юридична газета» 5 лютого Комісія з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя рекомендувала закрити дисциплінарну справу щодо в. о. керівника ДСА Максима Пампури.

Також 8 лютого Вища рада правосуддя оцінила діяльність ДСА у 2023 році як позитивну.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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