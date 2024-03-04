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  1. В Украине

В Киевской области будут судить мужчину, который самовольно занял землю на берегу реки Рось

23:03, 4 марта 2024
Мужчина начал строительство без соответствующих документов на земельный участок.
В Киевской области будут судить мужчину, который самовольно занял землю на берегу реки Рось
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В Киевской области правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении мужчины по факту самовольного занятия земельного участка. Об этом сообщил официальный сайт Киевской областной прокуратуры.

Правоохранители установили, что обвиняемый без соответствующих документов самовольно занял земельный участок на прибрежной защитной полосе реки Рось в селе Остров Белоцерковского района.

У водоема мужчина осуществил строительство капитального сооружения, чем нанес территориальной общине 420 тысяч гривен убытков, отметили в прокуратуре.

В ходе досудебного расследования ущерб возмещен и земельный участок возвращен Рокитнянскому поселковому совету.

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