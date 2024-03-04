Украина подписала пять контрактов с мировыми производителями оружия, – Шмыгаль

Западные партнеры по производству оружия рассматривают возможность расширения своей деятельности в Украине.

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Во время пресс-конференции премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что страна уже подписала пять контрактов с ведущими западными производителями вооружений. Эти соглашения способствовали созданию пяти совместных оборонных предприятий в Украине.

"Эта работа продолжается. Этих предприятий будет десятки", - отметил глава правительства.

Шмыгаль подчеркнул, что некоторые из этих предприятий формируются конфиденциально, поскольку правительство стремится обеспечить их безопасность.

Он также отметил, что ведущие мировые производители оружия, в частности Day & Zimmermann, Northrop Grumman, Lockheed Martin и другие, рассматривают возможность расширения своей деятельности в Украине. Эти компании планируют заключать контракты, сотрудничать в сфере производства, сборки и ремонта оружия на территории Украины, что, по словам премьера, будет способствовать улучшению логистики и укреплению усилий по безопасности для страны.

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