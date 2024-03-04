Еврокомиссия оштрафовала Apple более чем на 1,8 миллиарда евро по делу Spotify

«В течение десятилетия Apple злоупотребляла своим доминирующим положением на рынке по распространению программ для потоковой передачи музыки через App Store», - заявила глава антимонопольного комитета ЕС.

Антимонопольный комитет Европейского Союза оштрафовал Apple на сумму более 1,8 млрд евро ($1,95 млрд) из-за того, что компания запретила разработчикам приложений информировать пользователей iOS об альтернативных и более дешевых услугах подписки на музыку, передает Reuters.

Решение Европейской комиссии было вызвано жалобой шведского сервиса потоковой передачи музыки Spotify в 2019 году на это ограничение и 30% комиссию Apple в App Store.

«В течение десятилетия Apple злоупотребляла своим доминирующим положением на рынке по распространению программ для потоковой передачи музыки через App Store, - заявила глава антимонопольного ведомства ЕС Маргрет Вестагер. - Они делали это, запрещая разработчикам приложений потоковой передачи музыки информировать потребителей об альтернативных, более дешевых сервисах, доступных за пределами экосистемы Apple. Это незаконно согласно антимонопольным правилам ЕС».

В компании Apple раскритиковали решение ЕС, заявив, что будут оспаривать его в суде.

«Решение было принято, несмотря на то, что Комиссия не смогла обнаружить каких-либо достоверных доказательств причинения вреда потребителям и игнорирует реалии рынка, который процветает, конкурентен и быстро растет», — говорится в заявлении компании.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия может наложить ограничения на компании X Илона Маска, TikTok и Booking.

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