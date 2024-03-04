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  1. В мире

Еврокомиссия оштрафовала Apple более чем на 1,8 миллиарда евро по делу Spotify

15:23, 4 марта 2024
«В течение десятилетия Apple злоупотребляла своим доминирующим положением на рынке по распространению программ для потоковой передачи музыки через App Store», - заявила глава антимонопольного комитета ЕС.
Еврокомиссия оштрафовала Apple более чем на 1,8 миллиарда евро по делу Spotify
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Антимонопольный комитет Европейского Союза оштрафовал Apple на сумму более 1,8 млрд евро ($1,95 млрд) из-за того, что компания запретила разработчикам приложений информировать пользователей iOS об альтернативных и более дешевых услугах подписки на музыку, передает Reuters.

Решение Европейской комиссии было вызвано жалобой шведского сервиса потоковой передачи музыки Spotify в 2019 году на это ограничение и 30% комиссию Apple в App Store.

«В течение десятилетия Apple злоупотребляла своим доминирующим положением на рынке по распространению программ для потоковой передачи музыки через App Store, - заявила глава антимонопольного ведомства ЕС Маргрет Вестагер. - Они делали это, запрещая разработчикам приложений потоковой передачи музыки информировать потребителей об альтернативных, более дешевых сервисах, доступных за пределами экосистемы Apple. Это незаконно согласно антимонопольным правилам ЕС».

 В компании Apple раскритиковали решение ЕС, заявив, что будут оспаривать его в суде.

«Решение было принято, несмотря на то, что Комиссия не смогла обнаружить каких-либо достоверных доказательств причинения вреда потребителям и игнорирует реалии рынка, который процветает, конкурентен и быстро растет», — говорится в заявлении компании.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия может наложить ограничения на компании X Илона Маска, TikTok и Booking.

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