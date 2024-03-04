«Повреждение авто для ВСУ на польской границе»: в посольстве отреагировали на обвинения

Посольство Украины в Польше опровергло информацию о повреждении военной техники польскими протестующими.

Источник фото: УНИАН

Посольство Украины в Польше отреагировало на распространение недостоверной информации о возможном повреждении украинской военной техники польскими фермерами. По данным посольства, согласно сообщению украинских СМИ, польские протестующие повредили автомобили, которые направлялись в Украину для нужд ВСУ и на тот момент находились в очереди на пересечение государственной границы.

«Установлено, что указанные автомобили были повреждены еще до прибытия на территорию Республики Польша в стране, откуда осуществлялась их доставка. В настоящее время автомобили уже находятся на территории Украины. Польские аграрии не имеют никакого отношения к ситуации, которая была освещена СМИ», - отметило посольство.

Автомобили уже находятся на территории Украины, что подтверждается документально.

Посольство призывает к верификации информации перед ее распространением, подчеркивая важность избежания формирования общественного мнения на основе недостоверных фактов.

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