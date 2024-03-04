«Пошкодження авто для ЗСУ на польському кордоні»: в посольстві відреагували на звинувачення

Посольство України в Польщі спростувало інформацію про пошкодження військової техніки польськими протестувальниками.

Джерело фото: УНІАН

Посольство України в Польщі відреагувало на поширення недостовірної інформації про можливе пошкодження української військової техніки польськими фермерами. За даними посольства, згідно з повідомленням українських ЗМІ, польські протестувальники пошкодили автомобілі, які прямували до України для потреб ЗСУ та на той момент перебували в черзі на перетин державного кордону.

«Встановлено, що зазначені автомобілі були пошкоджені ще до прибуття на територію Республіки Польща в країні, звідки здійснювалася їх доставка. На даний час автомобілі вже знаходяться на території України. Польські аграрії не мають жодного відношення до ситуації, яка була висвітлена ЗМІ», - зазначило посольство.

Автомобілі вже знаходяться на території України, що підтверджується документально.

Посольство закликає до верифікації інформації перед її поширенням, наголошуючи на важливості уникнення формування суспільної думки на основі недостовірних фактів.

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