Рішення суду як нововиявлена обставина для перегляду іншого рішення суду, — позиція КАС ВС

Верховний Суд визначив, у яких випадках судове рішення може вважатися нововиявленою обставиною в аспекті преюдиційності для перегляду іншої справи.

Джерело фото: gt.zp.court.gov.ua

До Верховного Суду надійшла касаційна скарга Товариства на постанову суду апеляційної інстанції, ухвалену за результатом перегляду за нововиявленими обставинами справи за позовом ГУ Держпродспоживслужби до Товариства про стягнення заборгованості.

Розглядаючи цю справу по суті, суд першої інстанції ухвалив рішення про задоволення позову та стягнення з Товариства штрафу до Державного бюджету України на підставі постанови ГУ Держпродспоживслужби про притягнення до відповідальності штраф.

Проте апеляційний суд відмовив у задоволені позову, керуючись тим, що судовим рішенням у іншій адміністративні й справі, яке набрало законної сили, постанову про накладення штрафу позивача, було визнано протиправною та скасовано.

У подальшому Управління звернулося до суду апеляційної інстанції із заявою про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, яку мотивовано скасуванням Верховним Судом постанови апеляційного адміністративного суду в судовій справі, в межах якої розглядалася правомірність постанови Управління та яка була покладена в основу прийнятого у цій справі судового рішення.

За наслідком перегляду справи за нововиявленими обставинами суд апеляційної інстанції задовольнив заяву позивача, скасував свою постанову про відмову у задоволенні позову, апеляційну скаргу Товариства залишив без задоволення, а рішення суду першої інстанції залишив без змін.

Розглядаючи касаційну скаргу Товариства, Суд погодився із висновками суду апеляційної інстанції про те, що за встановлених обставин постанова Верховного Суду, якою скасовано судове рішення, покладене в основу рішення суду, що переглядається, є нововиявленою обставиною у розумінні статті 361 КАС України.

Суд керувався тим, що за змістом пункту 3 частини другої статті 361 КАС України скасування судового рішення, яке стало підставою для ухвалення судового рішення, яке підлягає перегляду, є підставою для перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами.

Отже, враховуючи, що в справі, де перевірялася законність постанови Управління про накладення на Товариство штрафу, ухвалене судове рішення, яке мало преюдиційний характер, однак, таке рішення було скасоване Верховним Судом із залишенням в силі рішення суду першої інстанції, яким постанову про застосування адміністративно-господарських санкцій визнано правомірною, в Управління виникли обґрунтовані підстави для звернення із заявою про перегляд постанови апеляційного суду за нововиявленими обставинами відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 361 КАС України.

У цій справі Верховний Суд виклав правовий висновок, відповідно до якого при вирішенні питання про наявність підстав для перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 361 КАС України дослідженню підлягає те, чи було покладено скасоване судове рішення в іншій справі, в основу рішення, про перегляд якого подано заяву, тобто чи мало таке судове рішення преюдиційне значення і які є докази суттєвості його впливу на результат розгляду справи, про перегляд судового рішення у якій подано заяву.

Перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами у зв`язку із скасуванням іншого судового рішення, яке стало підставою для ухвалення судового рішення, що підлягає перегляду, відповідає такому закріпленому у статті 129 Конституції України принципу судочинства як обов`язковість судового рішення та має на меті гарантування такої складової верховенства права як юридична визначеність (неможливість існування двох взаємовиключних судових рішень).

Постанова Верховного Суду від 25 січня 2024 року у справі №500/2239/22 (адміністративне провадження № К/990/28298/23).

Автор: Наталя Мамченко

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