Еврокомиссия может наложить ограничения на компании X Илона Маска, TikTok и Booking

X Илона Маска может столкнуться с антимонопольными ограничениями ЕС в соответствии с новыми правилами Закона о цифровых рынках

Источник фото: musavat.biz

Соцсеть X, ранее известная как Twitter, владельцем которой является Илон Маск, владелец TikTok – компания Bytedance и группа туристических веб-сайтов Booking могут столкнуться с новыми жесткими ограничениями в соответствии с новым цифровым антимонопольным кодексом Европейского Союза, сообщает Politico со ссылкой на Европейскую комиссию.

Компании предоставляют цифровые услуги, которые могут квалифицировать их как так называемых гейткиперов («вратарей») в соответствии с Законом о цифровых рынках (DMA).

Таким образом, компании не могут отдавать предпочтение своим собственным продуктам и услугам конкурентов через свои платформы или использовать данные, которые они собирают от этих конкурентов, чтобы конкурировать с ними. Они также не могут делиться личными данными пользователей с разными платформами без получения явного согласия.

Теперь X, платформа бронирования отелей Booking и сервисы онлайн рекламы TikTok также могут измениться.

Согласно правилам, популярная видеоплатформа TikTok уже классифицируется как важная социальная сеть, что оспаривается компанией в судах ЕС. TikTok также сообщил Комиссии, что согласно правилам, его рекламный сервис не должен называться основным сервисом платформы, даже если он соответствует определенным количественным порогам, чтобы считаться таковым, а спикер Эллиот Бертон подчеркнул, что TikTok не следует называть «вратарем» в онлайн-рекламе.

В Booking заявили, что «сохранят конструктивный подход к DMA».

Автор: Наталя Мамченко

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