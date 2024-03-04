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Єврокомісія може накласти обмеження на компанії X Ілона Маска, TikTok та Booking

14:42, 4 березня 2024
X Ілона Маска може зіткнутися з антимонопольними обмеженнями ЄС згідно з новими правилами Закону про цифрові ринки
Єврокомісія може накласти обмеження на компанії X Ілона Маска, TikTok та Booking
Джерело фото: musavat.biz
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Соцмережа X, раніше відома як Twitter, власником якої є Ілон Маск, власник TikTok – компанія Bytedance та група туристичних веб-сайтів Booking можуть зіткнутися з новими жорсткими обмеженнями відповідно до нового цифрового антимонопольного кодексу Європейського Союзу, повідомляє Politico із посиланням на Європейську комісію.

Компанії надають цифрові послуги, які можуть кваліфікувати їх як так званих гейткіперів («воротарів») відповідно до Закону про цифрові ринки (DMA).

Таким чином, компанії не можуть віддавати перевагу своїм власним продуктам і послугам над конкурентами через свої платформи або використовувати дані, які вони збирають від цих конкурентів, щоб конкурувати з ними. Вони також не можуть ділитися особистими даними користувачів з різними платформами без отримання явної згоди.

Тепер X, платформа бронювання готелів Booking і сервіси онлайн-реклами TikTok також можуть змінитися.

Згідно з правилами, популярна відеоплатформа TikTok вже класифікується як важлива соціальна мережа, що компанія оскаржує в судах ЄС. TikTok також повідомив Комісії, що згідно з правилами, його рекламний сервіс не повинен називатися основним сервісом платформи, навіть якщо він відповідає певним кількісним порогам, щоб вважатися таким, а речник Елліот Бертон підкреслив, що TikTok не слід називати «воротарем» в онлайн-рекламі.

У Booking заявили, що «збережуть конструктивний підхід до DMA».

Автор: Наталя Мамченко 

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