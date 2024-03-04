В Україні запустили портал повідомлень про сексуальне насильство над дітьми

В Україні запрацював перший портал повідомлень про матеріали, пов’язані із сексуальним насильством над дітьми в мережі.

Джерело ілюстративного зображення: ЗМІ

Від сьогодні в Україні діє перший портал повідомлень про матеріали, пов’язані із сексуальним насильством над дітьми в мережі – StopCrime. Портал повідомлень запустили Мінцифри та Департамент кіберполіції спільно з ВГО «Магнолія».

Повідомити про можливий злочин на тему сексуального насильства над дітьми в інтернеті можна за посиланням – тут.

Надіслане повідомлення може бути анонімним. Головне надати посилання, де розміщено контент, пишуть у Нацполіції.

Для подальшого розслідування та блокування такого контенту громадська організація «Магнолія», як член Міжнародної мережі, збиратиме, аналізуватиме та передавати його до Департаменту кіберполіції та в Інтерпол.

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