В Украине запустили портал сообщений о сексуальном насилии над детьми

В Украине заработал первый портал сообщений о материалах, связанных с сексуальным насилием над детьми в сети.

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С сегодняшнего дня в Украине действует первый портал сообщений о материалах, связанных с сексуальным насилием над детьми в сети - StopCrime. Портал сообщений запустили Минцифры и Департамент киберполиции совместно с ВОО «Магнолия».

Сообщить о возможном преступлении по теме сексуального насилия над детьми в интернете можно по ссылке – здесь.

Отправленное сообщение может быть анонимным. Главное предоставить ссылку, где размещен контент, пишут в Нацполиции.

Для дальнейшего расследования и блокирования такого контента общественная организация «Магнолия», как член Международной сети, будет собирать, анализировать и передавать его в Департамент киберполиции и в Интерпол.

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