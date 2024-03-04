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Денис Малюська выразил мнение, что в протестах польских фермеров принимают участие российские шпионы

15:15, 4 марта 2024
В то же время, как отметил министр, не стоит за поступком малой группы людей делать выводы обо всех.
Денис Малюська выразил мнение, что в протестах польских фермеров принимают участие российские шпионы
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Министр юстиции Денис Малюська убежден, что в протестах польских фермеров на границе с Украиной принимают участие российские шпионы. Об этом он рассказал в интервью «РБК-Украина».

«Вы знаете, кто из этих вагонов кукурузу высыпал? Я не знаю. Это может быть кто-нибудь из россиян? Может быть. Почему мы перекладываем ответственность на Польшу, фермеров, хотя мы этого не знаем? Пока мы не знаем, пока человек не установлен, я бы удержался от этого. Потому что я гарантирую, что там точно есть российские шпионы. Они не могут там не быть», - отметил Малюська.

Министр добавил, что при этом не стоит за поступком малой группы людей делать выводы обо всех.

«Я видел этих фермеров и уже не раз с ними общался. Я часто выезжаю в Варшаву на переговоры или транзитом, проезжая по границе, я выхожу из автомобиля и общаюсь с ними. Да, кто-то очевидно работает на россию, устраивая провокации. Но это вовсе не свидетельствует о том, что это стандартное общее мнение всех, кто блокирует границы», - объясняет он.

Министр отметил, что фермеры имеют свой частный интерес, который никоим образом с политикой особо не связан, но «кто внутри Польши, возможно и россияне, играет в эту игру», чтобы увеличить градус дискуссии.

«Это обычная российская тактика. Они ищут маленькие проблемы и поднимают их до максимально большого уровня. И поэтому создается такое впечатление, в том числе из-за медиа, что там собрались украинофобы, которые только и думают о том, чтобы нас уничтожить. А это неправда. Первый плакат, который там был, возле которого я сфоткался, это был: «Помогаем украинцам, а не олигархам». И там были люди, которые реально были настроены очень проукраинско и антироссийско. К тому же, фермеры сейчас свирепствуют повсюду по Европе», - добавил Малюська.

Он также отметил, что к протестам фермеров «мы должны привыкнуть», потому что «в Европейский союз идем» и, соответственно, митинги фермеров – это «то, что станет для нас обыденностью жизни».

«После того как мы станем членами Евросоюза, эти фермеры станут нашими союзниками, потому что интересы будут совпадать. И мы будем ездить на одних и самих тракторах, совместно что-то перекрывать и совместно что-то требовать. Гарантировано», - подчеркнул министр.

Ранее мы писали, что польские фермеры полностью заблокировали движение грузовиков на пункте пропуска «Медика-Шегини».

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