Верховный суд США вынесет вердикт относительно кандидатуры Трампа на выборах

Верховный суд США 4 марта рассмотрит дело об исключении Трампа с выборов.

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Верховный суд Соединенных Штатов планирует в понедельник, 4 марта, вынести по меньшей мере одно решение об исключении лидера республиканской партии Дональда Трампа из голосования на первичных президентских выборах в штате Колорадо, которые состоятся сразу на следующий день. Это заявление было сделано Верховным судом в необычном воскресном обновлении их расписания, но не было предоставлено конкретных деталей о природе этого решения, пишет The Guardian.

Республиканская партия Колорадо попросила Верховный суд, чье консервативное большинство 6-3 включает трех судей, назначенных Трампом, вынести решение до вторника по делу о праве голоса.

Судьи слушали аргументы Трампа в связи с его апелляцией в отношении решения высшего суда Колорадо о его исключении из голосования в этом штате согласно 14-й поправке к Конституции США. Раздел 3 14-й поправки запрещает занимать государственные должности любому "офицеру Соединенных Штатов", который принес присягу "поддерживать Конституцию Соединенных Штатов", а затем "принял участие в восстании или восстании против нее, или получил помощь или поддержку своим врагам".

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