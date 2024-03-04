Верховний суд США винесе вердикт щодо кандидатури Трампа на виборах

Верховний суд США 4 березня розгляне справу про виключення Трампа з виборів.

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Верховний суд Сполучених Штатів планує у понеділок, 4 березня, винести щонайменше одне рішення щодо виключення лідера республіканської партії Дональда Трампа з голосування на первинних президентських виборах у штаті Колорадо, які відбудуться відразу наступного дня. Ця заява була зроблена Верховним судом в незвичайному недільному оновленні їхнього розкладу, але не було надано конкретних деталей про природу цього рішення, пише The Guardian.

Республіканська партія Колорадо попросила Верховний суд, чия консервативна більшість 6-3 включає трьох суддів, призначених Трампом, винести рішення до вівторка у справі про право голосу.

Судді слухали аргументи Трампа у зв'язку з його апеляцією стосовно рішення вищого суду Колорадо про його виключення з голосування у цьому штаті згідно з 14-ю поправкою до Конституції США. Розділ 3 14-ї поправки забороняє обіймати державні посади будь-якому «офіцеру Сполучених Штатів», який склав присягу «підтримувати Конституцію Сполучених Штатів», а потім «взяв участь у повстанні чи повстанні проти неї, або отримав допомогу чи підтримку своїм ворогам».

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