Денис Шмигаль: Продовжуємо реформу державної служби, скоротили вже 20 тисяч вакансій

Також у планах — впровадити Дію для держслужбовців, повідомив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів про хід реформи державної служби.

«Продовжуємо реформу державної служби. Цьогоріч уже скоротили 20 тис. вакансій», - зазначив він.

Також Денис Шмигаль підкреслив, що ведеться робота зі скорочення кількості міністерств на третину.



«Працюємо над створенням Центру Уряду, де будуть зосереджені допоміжні адміністративні функції. Міністерства мають формувати політики, а Центр Уряду своєю чергою надаватиме юридичну, кадрову, бухгалтерську та іншу підтримку», - додав він.

Також у планах Кабміну, за його словами, впровадити Дію для держслужбовців.

Нагадаємо, раніше Мінцифри та Мінфін повідомили, що державні службовці, які отримують заробітну плату за підтримки США, візьмуть участь в опитуванні в Дії.

Зазначається, що завдяки цьому буде зібрано необхідну інформацію для аналізу та вдосконалення системи платежів із держбюджету. У довгостроковій перспективі це сприятиме посиленню контролю за рухом коштів аж до кінцевого отримувача і ще більшій прозорості, у тому числі у використанні коштів допомоги від американських платників податків.

За останні два роки майже 150 тисяч держслужбовців отримали зарплати завдяки фінансовій підтримці проекту Світового банку «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE in Ukraine). У рамках зазначеного проекту 80% коштів надійшло саме від Уряду США.

Автор: Наталя Мамченко

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