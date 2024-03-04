Денис Шмыгаль: Продолжаем реформу государственной службы, сократили уже 20 тысяч вакансий

Также в планах внедрить Дію для госслужащих, сообщил Денис Шмигаль.

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о ходе реформы государственной службы.

«Продолжаем реформу государственной службы. В этом году уже сократили 20 тыс. вакансий», – отметил он.

Также Денис Шмыгаль подчеркнул, что ведется работа по сокращению количества министерств на треть.

«Работаем над созданием Центра правительства, где будут сосредоточены вспомогательные административные функции. Министерства должны формировать политики, а Центр Правительства будет в свою очередь оказывать юридическую, кадровую, бухгалтерскую и другую поддержку», - добавил он.

Также в планах Кабмина, по его словам, ввести Дію для госслужащих.

Напомним, ранее Минцифры и Минфин сообщили, что государственные служащие, получающие заработную плату при поддержке США, примут участие в опросе Дії.

Отмечается, что благодаря этому будет собрана необходимая информация для анализа и усовершенствования системы платежей из госбюджета. В долгосрочной перспективе это будет способствовать усилению контроля движения средств вплоть до конечного получателя и еще большей прозрачности, в том числе в использовании средств помощи от американских налогоплательщиков.

За последние два года почти 150 тысяч госслужащих получили зарплаты благодаря финансовой поддержке проекта Всемирного банка «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине» (PEACE in Ukraine). В рамках данного проекта 80% средств поступило именно от правительства США.

Автор: Наталя Мамченко

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