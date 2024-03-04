Що відомо про реформу дошкільної освіти: які нововведення пропонує законопроєкт

За словами депутата, законопроєкт формує нову візію сфери дошкільної освіти.

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Як розповідала «Судово-юридична газета», парламентський комітет з питань освіти, науки та інновацій закінчив підготовку до другого читання законопроєкту № 8030, який впроваджує реформу дошкільної освіти.

Ініціатор законопроєкту, народний депутат від фракції «Слуга Народу», голова підкомітету з питань раннього розвитку та дошкільної освіти Володимир Воронов розповів про деталі. За його словами, депутати врахували найкращий вітчизняний і світовий досвід, сучасні виклики та тенденції, а також євроінтеграційні процеси. Депутат зазначає, що законопроєкт формує нову візію сфери дошкільної освіти.

Головна ідея – кожна дитина в Україні повинна мати можливість здобувати якісну сучасну дошкільну освіту з урахуванням її індивідуальних особливостей, потреб, інтересів та здібностей.

Діти з особливими освітніми потребами беруть участь в освітньому процесі дитячого садка, у разі потреби, за допомогою асистента вихователя та асистента дитини, команди психолого-педагогічного супроводу.

Обов’язковою умовою під час формування батьками індивідуальної освітньої траєкторії дитини є гарантія територіальної доступності дошкільної освіти. Вперше на рівні закону ми зафіксували, що при наданні дозволів на будівництво треба враховувати демографічний фактор та передбачати дитячі садки з достатньою кількістю місць.

Запроваджується справедлива черговість для зарахування до дитячого садочка. За місцем проживання у першочерговому порядку зараховуються діти певних категорій, приміром, діти сироти, діти наших загиблих воїнів, діти з особливими освітніми потребами, діти старшого дошкільного віку, які здобувають обов’язкову в Україні дошкільну освіту, діти військовослужбовців.

Також законопроєкт чітко визначає, що освітній простір для дітей та освітян має бути безпечним, здоровим, інклюзивним, розвивальним та цифровим. Зокрема йдеться про наявність укриття в кожному садочку, психологічний супровід, сучасні підходи в організації харчування, охорони здоров’я, гарантію, у разі потреби, домедичної допомоги, цифровізацію управлінських процесів та підтримку роботи вихователів.

Законопроєкт передбачає різноманіття груп у дитсадочках, зокрема: вікові та різновікові, інклюзивні, спеціальні, з різними освітніми програмами та розпорядками перебування вихованців. Це можуть бути групи повного дня, короткотривалого чи сезонного перебування, на вихідні дні або ж із цілодобовим перебуванням. У ситуації, коли мама працює у режимі доби, батько на фронті або відсутній за певних причин, а бабусі та дідусі допомагати не можуть, це стане суттєвою допомогою, зазначає Воронов.

Крім того, ми законопроєкт пропонує різні форми здобуття дошкільної освіти. Дитячі садки переважно працюють очно, але водночас ми депутати ініціативою передбачили можливість обирати дистанційну, сімейну, мережеву форми здобуття дошкільної освіти. Приміром, діти з особливими освітніми потребами, якщо є потреба або бажання бути у домашніх умовах, отримають можливість педагогічного патронажу. Вже розроблені і пропонуються освітні програми для дистанційної роботи, особливо в ситуаціях форс-мажору в країні чи для застосування на деокупованих територіях, де інфраструктура потребує відновлення.

Одна з ключових новел законопроєкту – створюються механізми для освітнього розвитку дитини від народження. Законопроект надає різноманітні можливості забезпечити ранній розвиток і дошкільну освіту дитині і одночасно, в залежності від бажань батьків або потреб сім’ї, бути залученими до трудової діяльності. З цією метою створюються сприятливі умови та гарантії для діяльності різноманітних провайдерів освітніх послуг усіх форм власності:

ясла для дітей від 3-х місяців до 3-х років,

дитячий садок для дітей від 3-х років,

спеціальний дитячий садок для дітей з ООП,

мобільний дитячий садок для дітей віддалених населених пунктів, де не працює жоден провайдер,

сімейний (родинний) садок для дітей від народження у власному житловому будинку сім’ї (родини),

міні-садок з одночасним перебуванням до 5 дітей,

центр розвитку дитини,

центр педагогічного партнерства.

Центри педагогічного партнерства, у першу чергу, передбачені для батьків немовлят та дітей раннього віку. У таких центрах вихователі та психологи будуть працювати з дітьми, які перебувають у садочку разом з одним із батьків, надавати батькам поради та допомогу. Такі центри будуть особливо цікаві поодиноким батькам, які переживають психологічні труднощі (приміром, післяродова депресія, загибель одного з подружжя, підвищена тривожність від жаху війни) або потребують тривалого фізичного відновлення і не можуть залишатися на самоті.

Можливостями для створення дитячого садочка (а отже трудової зайнятості) можуть скористатися, у першу чергу, мами з маленькою дитиною, адже створивши умови для здобуття освіти інших дітей, одночасно забезпечуєш умови для власної дитини. За словами Воронова, у більшості засновників приватних дитячих садків та шкіл в Україні була саме така мотивація – потреба в забезпеченні якісної освіти для власної дитини.

Однією з ключових новел є створення Центрів підтримки батьків. У кожній територіальній громаді має бути мінімум один такий центр. Вони надаватимуть батькам педагогічну та психологічну допомогу. Там можна буде отримати консультацію, пройти спеціалізовані курси та семінари, обмінятися досвідом з іншими батьками.

Крім того, далеко не у всіх є бабусі близько. Ясельки, Центри педагогічного партнерства, групи короткотривалого та цілодобового перебування, розвиток мережі різноманітних провайдерів освітніх послуг та інші механізми, запропоновані закопроєктом №8030, дозволять батькам спокійно вийти на роботу, переконаний депутат.

Також зконопроєкт робить значні кроки у бік формування більш гідного ставлення до вихователів. Уперше визначає для педагогічних працівників сфери дошкільної освіти:

обов’язкову умову скороченого робочого часу;

на рівні закону (на вимогу Конституції України) обов’язкову щорічну оплачувану відпустку в 56 днів;

помірне (адекватне) педагогічне навантаження з урахуванням інших складових робочого часу і збереження здоров’я наших педагогів;

можливість підвищень посадових окладів з боку громади, дитячого садочка.

Разом з тим, уперше запроваджується заборона на роботу у дитячих садках особам, які вчинили умисне кримінальне правопорушення щодо дитини чи жорстоке поводження з дитиною.

Законопроєкт уперше для системи дошкільної освіти визначає баланс між автономією дитячого садка, академічною свободою вихователів та справедливим наглядом (контролем) за його діяльністю, запроваджується демократична система держаного нагляду (контролю), яка, у першу чергу, спрямована на допомогу дитячим садкам та органам управління у забезпеченні якісної дошкільної освіти в Україні.

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